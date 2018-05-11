"Хотел сделать больно": напавшего на журналистку "Эха" отправили на лечение

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Борис Гриц был задержан сразу после нападения - 23 октября 2017 года

Пресненский суд Москвы принял решение направить на принудительное стационарное лечение Бориса Грица, обвиняемого в нападении на замглавного редактора радио "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. В октябре 2017 года он сумел попасть в редакцию и ударить журналистку ножом в шею.

О такой мере просили суд и представители обвинения, и адвокат ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бадамшин.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. Гриц прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание, где находится редакция "Эха". Затем он поднялся на 14 этаж, прошел в гостевую комнату в редакции, где находилась журналистка, и ударил ее ножом в шею.

Фельгенгауэр на машине скорой помощи доставили в больницу и срочно прооперировали. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Грица скрутила охрана радиостанции. После задержания он рассказывал полиции, что у него была телепатическая связь с Фельгенгауэр и журналистка его изводила.

Врачи, которые проводили психиатрическую экспертизу, пришли к выводу, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией. Согласно выводам специалистов, он не осознавал свои действия.

Защита Грица утверждала, что в деле не достаточно доказательств для судебного разбирательства. Они требовали переквалифицировать обвинения с покушения на убийство на причинение тяжкого вреда здоровью и намерены добиваться его выдачи Израилю, гражданство которого есть у Грица.

Несмотря на данные камеры видеонаблюдения, адвокат Валентин Рыбинский во время прений утверждал, что ни один из свидетелей не видел в руках у Грица нож.

Сам Гриц не отрицал, что именно он напал на журналистку. При этом он утверждает, что не хотел ее убивать.

"Я знаю, как обращаться с ножом, и, если бы я хотел ее убить, я бы убил, - сказал он накануне в суде. - Я хотел сделать ей больно и остановить ее действия".

Прокурор же отмечал, что у мужчины был прямой умысел на убийство. По характеру первых ударов понятно, что он метил в яремную вену и попал в нее.

"Как правило, такие ранения приводят к смерти, но благодаря сопротивлению Шадриной (фамилия, записанная в паспорте Татьяны Фельгенгауэр - Би-би-си) и своевременно оказанной помощи, она выжила", - сказал прокурор.

Адвокат журналистки Бадамшин был согласен с гособвинением: "Гриц шел убивать Шадрину, он не сделал ни одного лишнего шага". При этом он подчеркивал, что Фельгенгауэр не была знакома с нападавшим и не могла ни коим образом спровоцировать его на насилие.

Обстоятельством, толкнувшим Грица на попытку убийства, было "болезненное состояние, от которого он мучительно старался избавиться, и в котором ему никто не помогал - даже родственники", цитирует слова Бадамшина в ходе прений "Медиазона".

Во время рассмотрения дела суд заслушал показания родственника Грица Алексея Маргулиса. Тот рассказал, что за три или четыре дня до нападения Гриц просил его узнать адрес журналистки в ФСБ или ГРУ. Тогда же Гриц сообщил своему родственнику о том, что Фельгенгауэр воздействует на его сердце и мозг телепатически.

На вопрос о том, почему Маргулис ничего не предпринял, он тогда ответил, что после его предупреждающего звонка на радиостанцию "выявили бы двух людей со странностями вместо одного". За помощью врачей родственник Грица не обратился, потому что "понимал, что это бесполезно".