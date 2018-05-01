Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никол Пашинян заявил с трибуны парламента, что победа народа должна быть закреплена парламентом

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян уже несколько часов отвечает на вопросы парламентариев перед голосованием по его кандидатуре на пост премьер-министра. Накануне он заявил, что его избрание могут заблокировать, так что перед зданием парламента собрались десятки тысяч его сторонников.

Чрезвычайная сессия парламента Армении была созвана 1 мая, чтобы решить вопрос о новом главе правительства. В центре Еревана итогов голосования ждут многочисленные демонстранты - по данным агентства Франс Пресс, их не менее 20 тысяч.

Коллеги-депутаты расспрашивают Пашиняна о его позиции в отношении внутренней и внешней политики, банковских ставок и демографии.

Оппозиционер, которого считают лидером победившей мирной революции, заявил, что главной своей задачей считает прекращение страданий людей, у которых правительство "отнимает последние копейки".

Лидер партии "Елк" заявил, что если парламент откажется избрать его премьером, в Армении начнется "политическое цунами". При этом Пашинян подчеркнул, что внеочередные выборы в стране неизбежны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники Пашиняна с утра 1 мая пришли на площадь Республики как на праздник

На площади Республики в центре Еревана десятки тысяч граждан собрались, чтобы наблюдать за прямой трансляцией заседания. Многие пришли высказать свою поддержку Пашиняну вместе с семьями и принесли с собой национальные флаги, воздушные шарики и зонты от солнца.

Как сказали корреспонденту Русской службы Би-би-си Сергею Горяшко некоторые из демонстрантов, они уверены, что Николу Пашиняну хватит голосов для избрания главой правительства, потому что "этого хочет народ".

Правящая Республиканская партия Армении ранее решила не выставлять собственного кандидата на премьерский пост, чтобы на нагнетать напряженность в стране.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собравшиеся ждали победы лидера революции

Однако сам Пашинян заявил во вторник, что, по его сведениям, "тандем" двух экс-президентов Армении - Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна - пытается вернуться к власти: "Хочу предупредить их - господа, вы ошибочно принимаете терпимость народа за слабость, и это может вызвать настоящее политическое цунами".

Все 47 оппозиционных членов парламента ранее заявили о намерении голосовать за Пашиняна, однако для утверждения ему были необходимы как минимум шесть голосов от Республиканской партии, которая правит в Армении с 1999 года.

Новое государство

В апреле этого года парламент Армении проголосовал за превращение страны из президентской в парламентскую республику, наделив премьер-министра широкими властными полномочиями. Главой правительства был избран Серж Саргсян, у которого только что истек второй президентский срок.

Ранее Саргсян, руководивший страной в течение 10 лет, обещал, что не будет премьер-министром. Его нарушенное обещание стало причиной крупных уличных демонстраций в Ереване и других городах.

Протестующие выражали недовольство коррупцией в странею, обвиняли Саргсяна в обострении отношений с Турцией и Азербайджаном, а также в нежелании пойти на меры по улучшению состояния малоимущих слоев населения в Армении.

Кроме того, Саргсяна критиковали за то, что его правительство поддерживает тесные отношения с Россией, где десять лет назад схожий политический маневр размена постами между президентом и премьер-министром совершил Владимир Путин.

Media playback is unsupported on your device Президент Армении: Серж Саргсян поступил смело

Через неделю непрекращавшихся протестов, 23 апреля, Серж Саргсян объявил, что он не хочет идти по пути силового подавления протестов, и ушел в отставку.

"Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - говорилось в заявлении Саргсяна, которое распространила его пресс-служба.

Протесты после победы

После добровольной отставки Сержа Саргсяна временнно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен представитель имеющей большинство Республиканской партии Карен Карапетян.

Оппозиционная парламентская фракция "Елк" в среду выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна.

В это время Ереван накрыла новая волна протестов. Колонна демонстрантов во главе с Пашиняном прошла около 20 километров по разным районам столицы Армении и вернулась в центр города на площадь Республики.

На волне народных демонстраций в конце апреля правящую коалицию покинула партия "Дашнакцутюн". У нее семь депутатов в парламенте, а у фракции "Елк" Пашиняна и поддержавшего уличные протесты "Блока Царукяна" - 40. Для избрания премьера нужно 53 голоса: таким образом, шесть голосов требовалось от Республиканской партии.

Более 17 лет Республиканская партия и поддерживаемые ею президенты - представители так называемого "карабахского клана" ветеранов армяно-азербайджанской войны - руководили Арменией.

Как стало известно информационным агентствам, в конце апреля Николу Пашиняну удалось заключить политическую сделку с республиканцами, однако после этого партия большинства пошла на попятный.

Республиканская партия не объявила о согласованной позиции до голосования по кандидатуре премьера, сказав только, что не будет блокировать назначение Пашиняна. Исход политической борьбы в Армении должен решить индивидуальный выбор каждого депутата.

Как сказал журналистам один из демонстрантов на площади, если Республиканская партия решит держаться за власть и сорвать избрание Никола Пашиняна, то этим подпишет себе приговор.