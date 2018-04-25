"Мы требуем смену власти": в Армении снова проходят массовые акции протеста

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В центре Еревана собрались тысячи сторонников оппозиции

Тысячи сторонников оппозиции в Армении собрались на акцию протеста в центре Еревана. Демонстранты прошествовали от площади Республики к зданию администрации города.

Перед началом протестов на площадь прибыл лидер армянской "бархатной революции", глава оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, который накануне призвал своих сторонников выйти на митинг.

"Республиканская партия должна уйти. Выходите на улицы. Победа за нами!" - прокричал в громкоговоритель Никол Пашинян. Сразу после призыва начались акции протеста и блокирование улиц начались по всему городу.

Здание правительства Армении взято под охрану кордоном полиции, стычек с демонстрантами не наблюдается. Офис Республиканской партии охраняют также усиленные наряды полиции, у здания стоят два БТР и множество автобусов.

Протесты проходят также и в других городах Армении, в том числе и в Гюмри, втором по величине городе страны.

В среду Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.

Протесты возобновились после одного дня затишья: 24 апреля в Армении - День памяти жертв геноцида армян 1915 года.

Организаторы протестного движения заявляют, что мирная передача власти и "бархатная революция" в Армении должны быть доведены до конца. Ранее предполагалось, что 25 апреля состоится встреча Никола Пашиняна с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, в ходе которой они обсудят вопрос передачи власти "без потрясений".

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Позже стало известно, что встреча не состоится, после чего протесты возобновились. В аппарате премьера сообщили, что встреча отменена, так как "Никол Пашинян односторонне выдвинул новые условия, в частности, по поводу формата встречи".

"Наше требование еще не удовлетворили. Мы требуем смену власти, а у нас та же партия, которая была… Никол Пашинян должен представить нас, власть должна быть наша, народу должна принадлежать, а не им", - сказал Би-би-си один из участников акций протеста в Ереване Армо Давтян.

Утром в среду Никол Пашинян заявил, что его сторонники будут протестовать против внеочередных парламентских выборов до смены премьера на "кандидата от народа".

Исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян заявил, что премьер Армении может быть избран исключительно в рамках закона - только в парламенте.

Блокирование автотрасс

В среду активисты оппозиции сообщили о блокировании ведущей в Грузию автотрассы.

"Протестующие вновь перекрыли трассу Армения - Грузия. Несколько десятков фур не могут проехать дальше. При этом водители не выражают недовольства. Наоборот, присоединились к протестующим. Среди них водители грузинских фур", - сообщает телеграм-канал сторонников оппозиции.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед началом протестов на площадь прибыл лидер армянской "бархатной революции", лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, который накануне призвал своих сторонников выйти на митинг.

Демонстранты в Ереване заблокировали автодорогу из центра Еревана в направлении международного аэропорта "Звартноц". Как сообщает ТАСС, движение по автомагистрали парализовано. Многие пассажиры вынуждены оставлять свои машины и пешком добираться до аэропорта, чтобы не опоздать на рейсы.

"Такая ситуация грубо нарушает права граждан на передвижение и создает серьезные неудобства. Мы призываем открыть дорогу", - по громкоговорителю обращаются к протестующим полицейские.

Также сообщается, что демонстранты перекрыли автотрассу Ереван-Мегри, которая ведет к армяно-иранской границе. По данным местных СМИ, дорога перекрыта на участке города Вайк.

Первые протесты в Армении начались 13 апреля. В прошлый понедельник, 16 апреля, протестующие против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьера перекрыли несколько центральных улиц Еревана и фактически заблокировали движение в столице Армении. В центре города произошли первые стычки с полицией. Полиция применила слезоточивый газ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протесты в Ереване возобновились после однодневного затишья

Во вторник, 17 апреля, по призыву Пашиняна протестующие попытались блокировать здание парламента страны, чтобы не допустить избрания Саргсяна премьером. Полиция снова разогнала собравшихся, но протесты продолжались каждый день и распространились на другие города, несмотря на аресты.

Депутаты избрали Сержа Саргсяна главой правительства: за него проголосовали 76 парламентариев, против были 17 депутатов.

В воскресенье, 22 апреля, был задержан Пашинян и двое других оппозиционных депутатов, выступавших против того, что через несколько дней после окончания президентского срока Саргсян был тут же назначен премьер-министром.

В понедельник, 23 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. За час до этого Пашинян был освобожден из СИЗО.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении в течение двух пятилетних сроков с апреля 2008 года.

К окончанию его второго срока конституция Армении была изменена: в новой парламентской республике главным постом в государстве стал пост премьер-министра. Правящая партия выдвинула в премьеры Саргсяна, хотя до этого он заявлял, что не будет претендовать на эту должность.