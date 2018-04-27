Экс-директора "Гоголь-центра" оставили в СИЗО вопреки просьбе следствия

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Алексей Малобродский был помещен под арест в июне 2017 года

Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве о смягчении меры пресечения бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, который провёл около года в СИЗО.

Как сообщает из зала суда корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Голубева, жена Малобродского заплакала, услышав судебное решение.

Об изменении меры пресечения Малобродскому на домашний арест просило следствие, представитель прокуратуры в суде выступала против освобождения его из-под стражи.

Малобродский был помещен под арест в июне 2017 года после того, как в "Гоголь-центре" прошли обыски и было заведено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами.

В числе обвиняемых, помимо Малобродского, худрук театра Кирилл Серебренников, бывший продюсер "Гоголь-центра" Юрий Итин, экс-бухгалтер Нина Масляева и бывшая сотрудница минкульта, худрук театра РАМТ Софья Апфельбаум.

Все они находились под домашним арестом, кроме Малобродского. Его защита заявляла, что он единственный, кто в течение длительного времени оставался под стражей из-за того, следствие оказывало на него давление и хотело, чтобы он дал показания на других фигурантов.

На заседании суда следователь попросил отпустить Малобродского из СИЗО, пояснив, что все следственные действия завершены и доказательства для предъявления обвинительного заключения собраны. По словам следователя, Малобродский больше не сможет помешать ходу следствия, поэтому может быть отпущен.

Прокурор воспротивилась, аргументировав свою позицию тем, что 18 апреля этот же суд уже признал законным продление Малобродскому срока содержания под стражей.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что рад решению следствия смягчить меру пресечения Малобродскому, и что в СКР "возобладала позиция гуманизма".

"Надеюсь, что решение суда по делу будет гуманным. К нам не так давно от имени Союза театральных деятелей обращался Александр Калягин и Сергей Женовач. Он просил за Малобродского как за товарища, которого знает много десятилетий. Мы эти просьбы, соответствующую позицию нашего ведомства, довели до правоохранительных органов", - цитировал Мединского Интерфакс.

Между тем на предыдущем судебном заседании именно министерство культуры, которое признано потерпевшей стороной, попросило продлить меру пресечения обвиняемым по делу "Седьмой студии", и суд эту просьбу удовлетворил. Просьба минкульта вызвала широкий резонанс.

Позже источник РИА Новости сообщил, что сотрудница минкульта, которая подписала ходатайство о продлении меры пресечения фигурантам дела, не имела на это полномочий.

Дело "Седьмой студии"

Серебренникова и его бывших коллег обвиняют в мошенничестве бюджетных средств, выданных на проект "Платформа", которым управляла организация "Седьмая студия". Следствие считает, что из бюджета было похищено 133 миллиона рублей.

Обвинение настаивает, что Малобродский, Масляева и другие сотрудники проекта по указанию Серебренникова и Итина сознательно завышали количество и стоимость мероприятий "Платформы".

Как утверждает следствие, Апфельбаум, возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества минкульта, подписывала с "Седьмой студией" соглашения о выделении субсидий на "Платформу", а потом согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями.

Адвокаты фигурантов заявляли, что многие доводы следствия строятся на показаниях Нины Масляевой, которая пошла на сделку со следствием и "оговорила себя и других". Другие участники процесса не признают свою вину.