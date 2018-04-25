Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Американские конгрессмены встретили Макрона трехминутной овацией

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью перед обеими палатами американского конгресса. Многие тезисы его речи противоречили лозунгам президента США Дональда Трампа, несмотря на теплую атмосферу визита французского лидера в Вашингтон.

Макрон заявил, что национализм и изоляционизм, проповедуемые администрацией Трампа, являются угрозой глобальному экономическому процветанию.

Вместе с тем Макрон много говорил о давних и прочных отношениях между США и Францией, основанные на принципах свободы, терпимости и равноправия.

Он также сказал, что прежде чем выходить из ядерной сделки с Ираном, необходимо разработать новый вариант договора, который бы учитывал беспокойство мировой общественности и гарантировал невозможность для Тегерана обзавестись собственным ядерным оружием.

Макрон указал на важность борьбы с изменениями климата, поскольку, по его словам, у человечества нет "Планеты Б".

Члены конгресса три минуты стоя аплодировали Макрону перед началом его выступления. На протяжении речи его слова не раз прерывались овациями.

Макрон стал первым лидером иностранного государства, посетившим США с государственным визитом с начала президентства Дональда Трампа.

Между двумя президентами сложились крепкие дружеские отношения, что они неоднократно демонстрировали в ходе нынешнего визита, обмениваясь многочисленными рукопожатиями, целуя друг друга в щеку и ободряюще похлопывая по спине.

Media playback is unsupported on your device Макрон и Трамп: такая трогательная дружба

Трамп тепло принимал французского гостя, однако из слов Макрона стало ясно, что по ряду важнейших вопросов их мнения все же не совпадают.

Президент Франции сказал, что изоляционизм, прекращение международного сотрудничества и национализм могут казаться заманчивыми в качестве временного решения, но они не погасят, а еще больше разожгут страхи граждан.

"Мы не позволим, чтобы мир, полный надежд на всеобщее благо, сотрясался от разрушающей деятельности национализма", - добавил он.

По словам французского лидера, США были той страной, которая изобрела принцип многосторонних отношений в международной политике, и сейчас они должны стать той страной, которая сохранит этот принцип и вдохнет в него новую жизнь.

Он отметил, что ООН и НАТО могут оказаться не в состоянии исполнить свои мандаты и гарантировать стабильность, если Запад проигнорирует возникающие в мире угрозы.

Анализ

Джон Сопел, корреспондент Би-би-си

Макрон личным примером показал мировым лидерам, как обращаться с Дональдом Трампом: в личном общении быть любезным и даже льстить, когда требуется, а затем наносить сильные удары.

Он говорил об особых отношениях между Францией и США, на что явно обратили внимание на Даунинг-стрит.

Свою хитроумно составленную речь он начал со слов о своих личных отношениях с президентом США, которые кому-то кажутся даже слишком теплыми. Но затем последовали выпады, и достаточно резкие, в адрес политики Трампа. Например, по вопросам свободной торговли, важности науки, неравенства и лозунга Трампа "Америка превыше всего".

Затем он дерзко перехватил лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой", чтобы поговорить на тему окружающей среды и важности соглашения об изменении климата, из которого США решили выйти. Макрон сказал, что вернуть былое величие необходимо планете Земля.

Его речь перемежалась с аплодисментами и возгласами одобрения. Это важный момент для американского конгресса. Эмануэль Макрон стал мировым политиком, который может предложить свое видение мира, сильно отличающееся от видения американского президента, при этом сохраняя с ним теплые неформальные отношения. Это политическое мастерство.

По вопросу международной торговли Макрон сказал, что торговая война приведет к закрытию рабочих мест и росту цен. "Нам необходимо договариваться через ВТО. Мы писали эти правила, и мы должны им следовать", - подчернул он.

Трамп ранее говорил, что торговые войны полезны и что их легко выиграть. Он ввел тарифы в отношении некоторых видов импорта из Европы и Китая, объясняя это тем, что США пострадали от демпинга со стороны других стран.

По вопросу Ирана Макрон заявил, что его страна не будет выходить из ядерного соглашения с Тегераном, которое было одобрено другими странами. Трамп называл это соглашение ужасным и сообщал о намерении выйти из него.

"Это соглашение, возможно, не затрагивает все необходимые вопросы и очень важные вопросы. Это правда. Но мы не можем от него отказаться пока у нас не будет чего-то более весомого, - сказал Макрон. - У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Ни сейчас. Ни через пять лет. Ни через 10 лет. Никогда".