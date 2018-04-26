Саргсян ушел с поста главы правящей партии Армении. Но протесты продолжаются

Бывший президент Армении Серж Саргсян, избранный на прошлой неделе премьер-министром страны, но покинувший этот пост на фоне массовых протестов, объявил, что уходит и с поста главы правящей Республиканской партии Армении.

При этом массовые акции протеста, поводом для которых стало назначение Саргсяна премьером, все равно не прекратятся. В четверг активисты, выступающие за назначение премьер-министром оппозиционера Никола Пашиняна, решили блокировать работу государственных учреждений и перекрыть дороги.

Из-за этого сам Пашинян ненадолго опоздал к началу протестной акции и попросил ненадолго разблокировать дороги. В будущем он пообещал несколько изменить тактику протестных действий, но не уточнил, как именно изменится эта тактика.

Пашинян на митинге в среду был избран "народным кандидатом" в премьеры Армении. Лидеры протестного движения надеются, что за этим последует утверждение Пашиняна премьером уже в парламенте страны.

Сам Пашинян ранее заявлял, что свершившаяся отставка Сержа Саргсяна - лишь начало и лишь одна из целей движения. За этим должны последовать избрание представителя от народа премьер-министром страны, формирование временного правительства и проведение досрочных парламентских выборов.

По словам оппозиционера, премьер-министром должен стать тот человек, которого прямо поддержал народ, а не тот, кого правящая Республиканской партия сама назначит за счет наличия парламентского большинства.

После ухода в отставку Сержа Саргсяна 23 апреля исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Карен Карапетян, который был премьером Армении с 2016 по 2018 годы. При премьерстве Саргсяна, которое продлилось всего несколько дней, Карапетян занимал пост первого вице-премьера.

Многие протестующие с Пашиняном согласны.

Неполная победа

Image caption Гор Меликбекян вместе с женой пришел на митинг на площади Республики

"Конечно, я вижу в нем [Пашиняне] потенциал сильного лидера. Он харизматичный, смог поднять столько народа, это главнее всего, наверное", - говорит Гор Меликбекян, который вместе с женой пришел на митинг на площади Республики.

"Он [Пашинян] может потянуть всё это. Ну, мы желаем, во всяком случае, чтоб он потянул", - говорит еще один участник акции Микаэл Саркисян.

Саркисян, как и многие из протестующих, говорит, что, несмотря на отставку Саргсяна, главное требование протестующих - смена власти - пока не выполнено. По его словам, избрание народного кандидата в премьер-министры - одно из главных требований и ключевых условий для доведения "бархатной революции" до логического конца.

"Республиканская партия сейчас доминирует, у них сейчас вся власть, мы хотим, чтобы они больше не доминировали в Армении. Когда Серж Саргсян ушел, вместо него снова сел представитель из его партии. В чем смысл, какая разница тогда?" - говорит Саркисян.

Масштабные акции протеста в Ереване возобновились в среду - вскоре после того как стало известно, что запланированная в этот день встреча между Карапетяном и Пашиняном не состоится. Причиной отмены встречи Карапетян назвал выдвижение Пашиняном новых требований, которые превратили бы переговоры в его бенефис.

Между тем на призыв Пашиняна продолжить акции сразу же откликнулись тысячи людей. Шумные шествия, которые сопровождались танцами, а также блокированием улиц, начались с самого утра среды. Протестующие перекрывали автомобильное движение в столице и за ее пределами.

"Избранник народа"

В правящей партии, у которой в действующем парламенте большинство мест, пообещали представить позицию по поводу кандидата в премьеры в ближайшем будущем. При этом на фоне многотысячных протестов, охвативших столицу, власти говорят о необходимости диалога.

Ранее с просьбой организовать встречу политических сил для обсуждения создавшейся ситуации и возможного сотрудничества "вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов" к президенту Армении обратился Карапетян.

Выступая на брифинге в среду, Карапетян заявил, что если политические партии решат, что есть необходимость во внеочередных выборах, они должны определить сроки подготовки к выборам, чтобы все были в равных условиях.

Говоря об избрании кандидата в премьер-министры на площади, он отметил, что народный кандидат определяется на выборах, а не на площадях. "По какому критерию мы говорим, что он избранник народа? Единственный критерий - выборы, других не существует", - сказал Карапетян.

Пашинян позднее пояснил, что не предлагает выбирать премьера на протестном митинге - его предложение подразумевало, что на площади Республики народ решит, кого выдвинуть в премьеры, а голосование по кандидатуре пройдет, как и положено, в парламенте.

При этом поддержать народного кандидата в премьеры, по его мнению, должны и представители правящей партии, если они не хотят продолжения событий всех последних дней в Армении.

"В РПА должны понять, что обмануть народ и одного члена партии на посту премьер-министра заменить другим не удастся. РПА больше не власть в стране, власть в Армении принадлежит народу и это нужно закрепить", - заявил Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинула парламентская оппозиционная фракция "Елк" [Исход], которую он возглавляет. Для того, чтобы стать премьером, ему нужно получить поддержку 53 депутатов из 105. При этом 58 мест в парламенте контролирует правящая Республиканская партия.