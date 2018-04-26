Правообладатель иллюстрации Watchtower Media Image caption Капитан Перро и второй пилот Сайед были арстованы за несколько минут до того, как должен был вылететь их рейс

Два пилота канадской авиакомпании Air Transat, арестованные в июле 2016 года в аэропорту Глазго по подозрению в употреблении алкоголя перед вылетом, освобождены из-под стражи, после того как вещественные доказательства по их делу оказались уничтожены.

41-летний Жан-Франсуа Перро и 39-летний Имран Зафар Сайед были арестованы за несколько минут до того, как они должны были отправиться в трансатлантический рейс из Шотландии в Канаду.

На борту самолета, которым они должны были управлять, находились 250 пассажиров и девять членов экипажа. Вылет борта был задержан до следующего утра. Авиакомпания выплатила компенсацию пассажирам за отмену рейса.

По законам Шотландии, предельное содержание алкоголя в крови летчиков, бортпроводников и авиадиспетчеров не должно превышать 20 миллиграммов на 100 миллилитров.

Это требование отражает скорость реакции, необходимой в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оно распространяется на всех членов экипажа - не только на пилотов.

В обвинительном заключении говорится, что в крови командира воздушного судна Перро содержалось 32мг алкоголя на 100мл, а второго пилота Сайеда - 49мг.

Судить пилотов оказалось невозможным, так как сотрудники тюрьмы уничтожили образцы их крови, и обвинение не смогло представить никаких доказательств, что пилоты нарушили закон.

Air Transat уже заявила, что оба смогут вернуться на работу, при условии, что они пройдут курс переподготовки.

Image caption Из-за ареста пилотов рейс был отменен, а пассажиры смогли вылететь в Канаду лишь на следующий день

Они также обвинялись в том, что устроили драку в гостинице Hilton в Глазго и вели себя угрожающе.

Образцы крови обоих пилотов были разделены на две части: одна была передана обвинению, а вторая - самим пилотам.

Образцы, переданные пилотам, хранились вместе с их личными вещами после того, как их отправили в тюрьму в ожидании суда.

Но когда они были доставлены в тюрьму Лоу-Мосс, охранник Пол Скулар решил, что эти образцы будет невозможно использовать как вещественное доказательство, и вместе с тюремной медсестрой Марой Фрейзер уничтожил их.

Отсутствие инструкций

46-летний Пол Скулар заявил в суде в сентябре 2017 года, что он не знал, что он должен делать, так как за 20 лет работы в шотландских тюрьмах ему ни разу не приходилось хранить образцы крови, а инструкций на такой случай не существовало.

По его словам, он думал, что кровь следует хранить в холодильнике.

"Я спросил Мару Фрейзер, сохранятся ли образцы крови в кладовке и не испортятся ли они", - сказал охранник.

Затем он поговорил на эту тему с обоими пилотами, так как по-прежнему не был уверен, что образцы не испортятся.

Он не спрашивал советов ни у полиции, ни обвинителей, ни у своих менеджеров, но сказал пилотам, что уничтожит эти образцы.

Медсестра Мара Фрейзер также сказала в суде, что не знала, что делать с образцами. Услышав, что оба пилота были выпущены из тюрьмы на поруки, она уничтожила образцы крови.

Адвокаты обоих пилотов заявили, что тем самым их клиенты были лишены права на справедливое разбирательство в суде, так как они не могли провести независимую экспертизу крови.

Превышение лимита алкоголя в организме члена экипажа самолета считается преступлением, за которое грозит лишение свободы на срок до двух лет и/или штраф.

Жан-Франсуа Перро и Имран Зафар Сайед, оба из провинции Онтарио, отрицали все выдвинутые в их адрес обвинения.

Представитель Air Transat заявил, что оба вернутся на работу, так как у компании теперь нет никаких доказательств того, что они нарушили закон или же внутренние инструкции авиакомпании.

Air Transat пообещала, что пилоты пройдут все необходимые тренинги, и авиакомпания проследит за тем, чтобы их поведение было образцовым.