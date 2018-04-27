Центробанк России впервые с прошлого лета не снизил ставку

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Центральный банк оставил ключевую ставку на прежнем уровне - 7,25%. Это произошло впервые с июля 2017 года. Регулятор должен сделать паузу, чтобы оценить последствия от введенных США санкций - нервозности на рынках и ослабления рубля.

Ключевая ставка определяет стоимость кредитов для банков, что в свою очередь влияет на стоимость денег для бизнеса и населения.

Как пояснил ЦБ, годовая инфляция остается на низком уровне, но недавнее ослабление рубля на фоне геополитической напряженности приведет к ускорению инфляции до 4%. При этом риска превышения цели по инфляции нет.

"Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году", - говорится в сообщении регулятора.

С осени 2017 года аналитики и рынок регулярно пытались предсказать, на сколько российский центробанк в очередной раз снизит ключевую ставку. Но перед заседанием совета директоров банка 27 апреля большинство аналитиков практически единогласно сходились во мнении, что регулятор, скорее всего будет вынужден сделать паузу. И ставка останется на прежнем уровне - 7,25%.

С 2017 года ЦБ снижал ставку восемь раз, а оставлял неизменной только дважды - в феврале и июле. Сейчас 36 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков считают, что регулятор оставит ставку неизменной. Аналитики Renaissance Capital пишут, что регулятор будет вынужден взять паузу, чтобы позволить рынку "прийти в себя" и чтобы оценить, как падение валюты повлияет на прогнозы инфляции и инфляционные ожидания.

Речь идет о недавнем "шторме" на рынках и падении рубля после того, как США 6 апреля расширили антироссийские санкции и внесли в санкционные списки семь российских бизнесменов, связанные с ними компании, и ряд российских чиновников.

Все это привело к нервозности на российском рынке. В течение нескольких дней после того, как США ввели санкции, а рубль с 6 по 11 апреля упал на 8%.

7,25% Ключевая ставка Центрального банка в апреле 2018 года 10% Ключевая ставка Центрального банка в начале 2017 года 9,75% Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в марте

11,56% Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в начале 2017 года Aleksey Svetlov/TASS

Аналитики Renaissance Capital пишут, что в условиях, когда геополитические новости меняются столь стремительно, двигать ставки - не лучшее решение. И никто не знает, как геополитическая обстановка будет меняться в следующин несколько недель. Они не исключают, впрочем, что если "нервнозность" из-за геополитики ослабнет, то ЦБ вернется к снижени ставки в июне и придет к нейтральному уровню в 6,75% до конца третьего квартала 2018 года.

Нейтральный уровень, к которому планирует перейти ЦБ, означает, что ставка не будет оказывать стимулирующего или сдерживающего влияния на экономику.

Наталия Орлова из Альфа-банка пишет в аналитической записке, что сейчас в центре внимания - инфляция. По данным Росстата, за март цены выросли только на 0,3%, за первый квартал - 0,8%. В годовом выражении рост цен составил 2,4%.

В Альфа-банке указывают на рост зарплат в предвыборный период. В марте он остановился, "однако темпы роста зарплат остаются все же достаточно высокими". При этом безработица находится на низком уровне, а розничное кредитование продолжает расти.

"В нашем обзоре за март мы выразили обеспокоенность по поводу инфляционных рисков, связанных с резким ростом зарплат в сочетании с продолжающимся восстановлением розничной кредитной активности. Недавнее ослабление курса рубля вызывает дополнительные опасения по поводу динамики инфляции", - пишет Орлова.

Она также указывает, что "коммуникация ЦБ с рынком в последние месяцы носит слишком оптимистичный характер в условиях новой геополитической реальности".

Все это дает ей основания полагать, что ЦБ в ближайшие месяцы "следует действовать осторожно".

При этом аналитики ВТБ пишут, что все факторы, которые позволяют снижать ставку, остаются в силе - в частности, инфляция не растет, а инфляционные ожидания продолжают снижаться. Аналитики банка указывают, что у ЦБ произошло "кардинальное изменение тактики", которое означает, что смягчение обратимо.

"Не так давно глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что регулятор снял ограничение на повышение ключевой ставки, что фактически делает нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики обратимым. Однако мы склонны видеть в этом не ужесточение, а напротив, смягчение позиции ЦБ. Регулятор может снизить ставку, а затем при необходимости отыграть снижение назад, не опасаясь, что это будет воспринято как вынужденный шаг и признак непоследовательности", - пишут они.