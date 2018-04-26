Правообладатель иллюстрации PA Image caption Тереза Мэй была первым из иностранных лидеров, приехавших с визитом в Вашингтон после неожиданной победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году

Белый дом объявил, что рабочий визит президента США Дональда Трампа в Великобританию состоится 13 июля.

На Даунинг-стрит, 10 подтвердили, что Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Терезой Мэй, добавив, что детали визита будут определены в рабочем порядке.

Статус поездки, судя по заявлению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, будет рабочим, однако, как стало известно Би-би-си, более раннее приглашение Дональду Трампу, которое подразумевало более торжественный формат визита, также остается в силе.

В начале этого года президент уже отменил запланированный приезд в Лондон, где должен был участвовать в открытии нового здания посольства США на южном берегу Темзы.

Тогда Трамп написал в "Твиттере", что недоволен тем, что администрация Обамы продала старое здание в самом лучшем месте за бесценок и построила новое посольство за $1,2 млрд. На самом деле контракт о переносе посольства США в Лондоне был заключен не Обамой, а президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.

По оценке политологов, истинной причиной отказа Трампа от поездки в Лондон было нежелание столкнуться с массовыми уличными протестами против его политики.

Трамп на международной арене

Июльская дата приезда Трампа в Лондон следует сразу за саммитом НАТО в Брюсселе, в котором Трамп, как ожидается, примет участие.

До июля Дональду Трампу предстоит череда важнейших саммитов. В начале мая ожидаются первые в истории личные переговоры президента США с лидером коммунистической Северной Кореи.

Канцлер Германии Ангела Меркель посещает Вашингтон с однодневным визитом в пятницу 27 апреля, через несколько дней после встречи Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

В ходе своего визита молодой и энергичный французский президент продемонстрировал крайне дружеское расположение к американскому коллеге и даже заявил об "особых отношениях" между Францией и США, что, по сообщениям прессы, вызвало удивление и тревогу на Даунинг стрит, 10.

В дипломатическом лексиконе на протяжении десятилетий фраза "особые отношения" относилась исключительно к дружбе между Вашингтоном и Лондоном, и эти отношения не подвергались пересмотру ни разу, вне зависимости от того, какая партия и какой президент находились у власти в Британии и США.

Тереза Мэй была первым иностранным лидером, приехавшим с визитом в Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. Ряд обозревателей расценили это как поддержку Трампу, чье президентство омрачилось внутриполитическими скандалами буквально с первого дня.

"Выйдем на улицы"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Визит Терезы Мэй в Вашингтон расценили как знак поддержки Дональда Трампа

Мэй тогда официально пригласила Трампа приехать в Британию с государственным визитом. Однако такое приглашение вызвало возмущение со стороны британской оппозиции и активистов: оппозиция пообещала не допустить, чтобы Дональд Трамп произносил официальную речь в британском парламенте, а ряд активистов при поддержке некоторых поп-звезд и киноактеров начали готовить кампанию протеста, которая включала бы в себя и уличные акции во время его предполагаемого визита.

В начале 2018 года на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Тереза Мэй договорилась с американским президентом, что его визит все-таки состоится, но будет иметь более низкий статус ,не предусматривающий торжественного приема в Букингемском дворце, процессии в королевской карете в центре Лондона и других атрибутов государственного визита.

Но, как говорили журналистам источники в правительстве, возможно, что Трамп встретится с королевой Елизаветой II или с членами королевской семьи.

Британское движение "Остановите Трампа" запланировало акцию протеста, о желании принять участие в которой по состоянию на конец апреля в социальных сетях объявили несколько десятков тысяч человек.

"Будем наготове и выйдем на улицы на акцию протеста, неслыханную в нашей истории", - утверждается на странице мероприятия в"Фейсбуке".

Руководитель британского отделения правозащитной организации "Международная амнистия" Кейт Аллен заявила в четверг: "Как только Дональд Трамп прибудет к нашим берегам, мы и тысячи наших сторонников сделаем так, то наш голос невозможно будет не услышать".