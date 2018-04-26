Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 11-летний Хасан говорит, что на видео из больницы он оказался совсем не потому, что был отравлен химическим оружием

Россия и Сирия привезли в Гаагу и предъявили публике жителей сирийского города Дума которые утверждают, что никакой химической атаки на город 7 апреля не было.

США, Британия, Франция, нанесшие в ответ на эту атаку удар по Сирии, брифинг россиян и сирийцев бойкотировали.

Большинство из сирийцев, привезенных в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, говорили на брифинге, что они - сотрудники той самой больницы в Думе, где было снято видео, будто бы подтверждающее отравление людей, и что у людей на видео не было никаких симптомов отравления.

Речь шла о ролике, опубликованном сирийской добровольческой организацией "Белые каски" вскоре после появления первых сообщений о химической атаке.

Этот ролик послужил одним из оснований для обвинений в адрес войск Асада в очередном применении химического оружия.

Все сотрудники больницы, выступавшие на брифинге в четверг, с небольшими вариациями говорили об одном: помимо большого числа раненых в боях и под обстрелами, в больницу в тот день поступили люди, надышавшиеся дыма и пыли; когда им оказывали помощь, кто-то закричал о химическом оружии, неквалифицированные помощники медиков принялись поливать людей водой - и все это было снято и выдано за видеосъемки выживших жертв химической атаки.

Активисты из Сирийской гражданской обороны ("Белые каски" - неофициальное название организации) сообщали, что в больницы в Думе были доставлены более 500 человек с симптомами отравления химическим веществом.

"Около семи вечера [7 апреля] появились около 15 больных с признаками удушья: люди надышались дымом и пылью, у них были трудности с дыханием, но никаких других симптомов не было", - рассказал участник пресс-конференции, представившийся как врач-реаниматолог Халил Джейш (здесь и далее цитаты арабских участников пресс-конференции приводятся по синхронному переводу).

"Пришел человек из "Белых касок", начал кричать, что было применено химоружие, - продолжил Джейш. - Появилось много незнакомых людей, они создали атмосферу хаоса, начали поливать людей водой [...] но мы-то знали, что не было никаких симптомов применения химического оружия. Все люди потом были отпущены домой, не было ни одного случая смерти".

Media playback is unsupported on your device Сирийские дети после предполагаемой химической атаки

Участник пресс-конференции, представившийся медбратом из той же больницы, добавил, что в госпитале на тот момент была острая нехватка квалифицированных медиков, а раненых было много, люди работали трое суток без отдыха, и им помогали необученные добровольцы

"И когда появился человек, кричавший про химоружие, эти люди начали применять процедуры без координации с врачами", - сказал он.

В брифинге участвовали и 11-летний Хасан Диаб и его отец, которые уже рассказывали российскому телевидению, что Хасан, попавший на то видео, ни под какую химическую атаку не попадал, а после посещения больницы и обливания получил от боевиков гостинцы.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-майор Игорь Кириллов сказал на брифинге, что бомбы-баллоны с газом, которые будто бы были найдены на месте предполагаемых атак, были неповрежденными.

Генерал Кириллов заявил, что это и некоторые другие обстоятельства позволяют ему утверждать, что баллоны были притащены на место для того, чтобы инсценировать химическую атаку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Врачи и спасатели говорят, что большинство жертв химической атаки - женщины и дети, укрывавшиеся в подвалах

Представитель России при ОЗХО Александр Шульгин и заместитель представителя Сирии в ОЗХО Хасан Абейд обвинили в фальсификации спасателей из "Белых касок".

Абейд назвал эту организацию террористами, которых финансируют США и Британия, а Шульгин - пресловутыми псевдогуманитариями.

Члены "Белых касок" не скрывают своего отношения к режиму Асада, но всегда отвергают обвинения в поддержке террористов.

Помимо видеоролика с людьми в больнице разные организации и жители Думы распространяли и другие визуальные материалы, подтверждающие, по их словам, факт химической атаки - но об этих материалах (например, фотографиях будто бы погибших от отравления) на брифинге речь не зашла.

США, Британия, Франция осудили Россию за то, что она проводит брифинг "свидетелей" событий в Думе до окончания работы экспертов ОЗХО на месте этих событий, и бойкотировали мероприятие. По словам Александра Шульгина, к бойкоту присоединились и другие страны Европы и Азии.

"Брифинг России и Сирии в ОЗХО - это трюкачество. Генеральный директор выступил против проведения Россией этого брифинга, - говорится в заявлении британского представителя в организации Питера Уилсона. - ОЗХО - это не театр. Решение России злоупотребить авторитетом организации - это очередная попытка воспрепятствовать работе ОЗХО, и конкретно - работе миссии, расследующей применение химического оружия в Сирии".

Представитель Британии также заявил, что "настоящее беспокойство" у него вызывают многочисленные сообщения о запугивании свидетелей в Думе, перешедшей под контроль правительственных сил вскоре после предполагаемой химической атаки.

Один из сирийских участников брифинга в ОЗХО, работник больницы Ахмад Хашур, говоря за всех приехавших в Гаагу, заверил, что на них никто не давил: "Мы приехали, чтобы рассказать, что на самом деле произошло".

Участники брифинга не выглядели запуганными или нервными.

С другой стороны, есть и противоположные рассказы очевидцев событий в Думе. Би-би-си 15 апреля опубликовала видеоинтервью с девочкой по имени Маса и ее матерью, которые рассказали о том, как они пережили химатаку в Думе.

Image caption Маса говорит, что они с матерью прятались в подвале, когда упала "шипящая" бомба

Девочка рассказывает, что они прятались в подвале от бомбардировок, и вдруг упала бомба, которая не взорвалась, а зашипела. Мать девочки говорит, что увидела белый дым, после чего у всех в помещении начали болеть ноги, начались проблемы с дыханием и жжение в носоглотке.

Маса рассказывает, как после химатаки всех начали выгонять из подвала на верхние этажи, затем пришли врачи и отнесли детей в медпункт, где заставили всех лечь на землю, стали поливать водой и давать им какие-то лекарства.

"Когда мы отправились спать, началась бомбежка, нас накрыло пылью. Мы пошли обратно в подвал и увидели, как несут раненых. Вместо того, чтобы вдыхать воздух, мы вдыхали запах крови", - расказала девочка.

Обстоятельства происшествия в Думе сейчас изучает миссия экспертов ООН. В первый раз они смогли посетить Думу только 21 апреля, четыре дня спустя состоялась вторая поездка из Дамаска на место событий.

"Наша независимая и беспристрастная миссия продолжит выполнять свою задачу, проводя интервью с людьми, имеющими отношение к делу, изучая доказательства, добытые в ходе поездок на место, анализируя пробы и другой собранный материал и информацию", - говорится в последнем пресс-релизе ОЗХО.