Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кража произошла в кафедральном соборе Церкви Христовой в Дублине в 2012 году

В Дублине полиции удалось найти сердце католического святого, похищенное из местного собора шесть лет назад.

Сердце святого Лоуренса О'Тула обнаружили в неповрежденном состоянии в городском парке ирландской столицы в результате проведенного полицией расследования.

Экстравагантная кража произошла в кафедральном соборе Церкви Христовой в 2012 году.

По данным следствия, чтобы завладеть реликвией, вор спрятался в здании храма, дожидаясь его закрытия на ночь.

Предполагается, что похититель сердца использовал кусачки, чтобы перерезать металлические прутья, ограждавшие деревянную шкатулку с сердцем святого.

Перед уходом из собора он зажег две свечи мира перед алтарем Святой Троицы.

Комментируя похищение, настоятель собора Дермот Дюнн сказал, что материальная ценность реликвии невысока, однако она является бесценным сокровищем, которое связывает нынешнее устройство [церкви] с ее основателем.

Архиепископ ирландской церкви Майкл Джексон в четверг вечером получил находку из рук представителя ирландской полиции Пэта Лихи.

Анатомия преступления

От сердца Лоуренса О'Тула до высушенной головы святого Оливера Планкетта - останки святых являются традиционным элементом многих ирландских церквей.

Правообладатель иллюстрации Other Image caption Реликвию с частью креста Христа в аббатстве Святого креста почитали более 900 лет

Однако Лоуренс О'Тул - не единственный святой, на которого позарились охотники за реликвиями. С 2011 по 2012 год было совершено три подобных кражи.

За месяц до похищения сердца была украдена шкатулка, в которой обычно хранился фрагмент черепа святой Бригитты. Кража произошла из церкви святой Бригитты в пригороде Дублина Киллестере.

В момент похищения останков святой в коробке не было, потому что шкатулку собирались реставрировать.

А незадолго до этого - в октябре 2011 года - из аббатства в графстве Типперэри была похищена реликвия, как полагали, с частью креста, на котором был распят Иисус Христос.

Его вернули через три месяца.

Прогресс в поисках исчезнувшего сердца произошел несколько недель назад.

Один из полицейских, участвовавших в расследовании дела с самого начала, получил достоверную информацию о судьбе реликвии.

В итоге после наблюдений и поисковой операции она была обнаружена в дублинском Феникс-парке.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Реликвию с сердцем святого вернут в собор в Дублине

Полиция провела экспертизу и сняла отпечатки пальцев, но каких-либо задержаний в итоге не было.

Лоуренс О'Тул стал архиепископом Дублина в 1162 году и умер в Нормандии в 1180 году. Он был причислен к лику святых католической церковью в 1225 году благодаря чудесам, которые якобы происходили в его склепе.

Его сердце было доставлено в Ирландию и находилось в кафедральном соборе Церкви Христовой.