Родственники шведского диджея Avicii полагают, что он покончил с собой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За несколько дней до смерти Avicii был номинирован на музыкальную премию Billboard Music Award

Семья шведского диджея и продюсера Тима Берглинга, выступавшего под именем Avicii и умершего на прошлой неделе, выпустила заявление, из которого можно сделать вывод, что они считают причиной смерти музыканта самоубийство.

В их заявлении сказано, что у 28-летнего диджея была тонкая артистическая душа, ищущая ответов на экзистенциальные вопросы. "Будучи перфекционистом, он слишком много ездил и тяжело работал в таком темпе, который вызвал запредельный стресс", - говорится в тексте.

"Когда он прекратил гастрольные туры, он хотел найти баланс в жизни, - сказано в заявлении, которое публикует издание Variety. - Ему было очень тяжело, он размышлял о Смысле, Жизни, Счастье. Он не мог больше выдержать это. Он хотел обрести покой".

Никаких других деталей в заявлении не приводится. Ранее причина смерти музыканта не называлась. Два года назад он объявил, что перестает гастролировать из-за проблем со здоровьем.

Это уже второе заявление родственников Avicii за время, прошедшее после его смерти: в понедельник они поблагодарили поклонников, откликнувшихся на безвременную кончину диджея.

О смерти Avicii, чье настоящее имя было Тим Берглинг, стало известно в прошлую пятницу, 20 апреля. Он умер в Омане в городе Маскат, куда отправился по личным делам.

За несколько дней до этого Avicii был номинирован на музыкальную премию Billboard Music Award за альбом "Avicii (01)", выпущенный в 2017 году.

Берглинг начал карьеру в 2006 году. Первый его альбом "True" вышел в 2013 году.

Берглинг страдал от острого панкреатита, во многом из-за чрезмерного употребления алкоголя. Из-за проблем со здоровьем в 2016 году он отказался от концертных выступлений.

По данным журнала Forbes, в 2013 году Берглинг входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.

Avicii на санскрите означает восьмой, самый глубинный круг ада, куда попадают преступники и где они вновь возрождаются. Тим Берглинг взял это прозвище, после того обнаружил при регистрации на сайте Myspace, что его настоящее имя уже было занято.

Мать Берглинга - известная в Швеции актриса Анки Лиден.