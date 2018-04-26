Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В списке также оказались сетевые адреса "Твиттера", "Одноклассников", Yahoo! и Liveinternet - всего около двухсот IP

Сетевые адреса крупных технологических компаний и интернет-сервисов появились в "черном списке" Роскомнадзора в ночь на 27 апреля. Под блокировки попали три сетевых адреса соцсети "Фейсбук" и один - соцсети "ВКонтакте", а также пять адресов компании "Яндекс".

Об этом сообщает портал usher2.club, который получает информацию о блокировках от интернет-провайдеров.

Также в списке оказались сетевые адреса "Твиттера", "Одноклассников", Yahoo! и Liveinternet - всего около двухсот IP. Роскомнадзор пока не комментирует новые блокировки, а его сайт недоступен.

Из-за сбоев в работе сайта Роскомнадзора проверить наличие этих сетевых адресов в официальном реестре блокировок пока невозможно. Но это удалось сделать порталу "МБХ медиа" до того, как сайт ведомства "упал".

В реестре запрещенной информации указано, что доступ к адресам ограничен по требованию Генпрокуратуры № 27−31−2018/Ид2971−18.

До этого Роскомнадзор требовал у провайдеров ограничить доступ лишь к облачным серверам компаний, которые предоставляют сетевые адреса мессенджеру Telegram.

12 апреля Таганский суд заблокировал Telegram. Исполняя это решение, ведомство за полторы недели заблокировало 18 млн сетевых адресов, в том числе используемых другими компаниями.