На севере Китая мужчина зарезал семерых школьников

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нападавший на подростков задержан

На севере Китая мужчина с ножом напал на школьников средней школы, когда те возвращались домой. Убиты по меньшей мере семеро подростков, 12 получили ранения.

О нападении сообщает управление пропаганды уезда Мичжи в провинции Шэньси.

Власти сообщают, что нападавший задержан, а раненым подросткам оказывается медицинская помощь.

В сообщениях не указывается возраст пострадавших подростков, но обычно в средних школах в Китае учатся дети от 12 до 15 лет.

Причины нападения на школьников пока не ясны.

Нападения с применением холодного оружия - не редкость в Китае. В феврале мужчина зарезал женщину и ранил еще 12 человек в торговом центре в Пекине.

В январе 2017 года человек вооруженный кухонным ножом напал на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. 11 детей были ранены.