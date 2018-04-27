Конгрессмены раскритиковали спецслужбы за реакцию на вмешательство России

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Девин Нуньес, глава комитета конгресса по делам разведки, еще месяц назад заявил, что обвинения в адрес Трампа о сговоре с русскими не имеют подтверждения

Республиканское большинство в комитете по разведке палаты представителей США обнародовало отчет о собственном расследовании вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обвинений в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и лицами, действовавшими в интересах российского государства.

В этом отчете конгрессмены по сути снимают подозрения с Трампа и его ближайших помощников, но при этом не подвергают сомнению тот факт, что Россия действительно провела многостороннюю операцию по оказанию влияния на результаты выборов.

Решение о публикации итогового доклада приняли конгрессмены-республиканцы, входящие в разведкомитет; в то время как демократы, также участвовавшие в расследовании, отказались ставить свои подписи под ним, обвинив республиканцев в том, что они затягивали расследование и отказывались вызывать на слушания в конгресс важных свидетелей, стремясь оправдать Дональда Трампа.

Документ опубликован в усеченном варианте и содержит 253 страницы.

Американские спецслужбы считают, что российские хакеры взламывали электронную почту избирательного штаба демократов в ходе предвыборной кампании с целью дискредитировать Хиллари Клинтон.

Трамп неоднократно называл обвинения в контактах с российской разведкой "фейковыми новостями".

Расследование комитета палаты представителей длилось год. Параллельные расследования возможных связей избирательного штаба Трампа с Москвой продолжают вести специально назначенный прокурор Роберт Мюллер и комитет по разведке в сенате.

В итоговом отчете члены комитета по разведке критикуют американские спецслужбы - за неспособность вовремя обнаружить враждебные действия Кремля в киберпространстве - и предыдущего президента Барака Обаму и его администрацию за нерешительный и запоздалый ответ на "российскую угрозу".

В декабре 2016 года после обвинений в том, что по указанию российских властей хакеры осуществляли кибероперации против американских политических институтов, Обама выслал из США 35 российских дипломатов и принял решения о закрытии российского консульства в Сан-Франциско.

В докладе разведкомитета конгресса штаб Трампа, так же как и штаб его соперницы на выборах Хиллари Клинтон, упрекают в беспечности и ошибочной оценке политической обстановки.

В частности, знаменитый эпизод в Трамп-Тауэр в июне 2016 года, когда ближайший помощник Трампа Пол Манафорт, его сын и его зять Джаред Кушнер встретились с адвокатом из России Наталией Весельницкой, которая якобы обещала предоставить им компромат на Хиллари Клинтон, расценивается как одна из таких ошибок, хотя его значимость авторы республиканцы посчитали преувеличенной.

Манафорт в результате расследования Мюллера предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег - правда, это обвинение касается его работы на партию бежавшего президента Украины Виктора Януковича, а не связей с российскими властями, которые политтехнолог отрицает.

В пятницу 27 апреля газета New York Times рассказала об имейлах, указывающих на более тесную, чем предполагалось раньше, связь Наталии Весельницкой с российскими властями; в частности, издание утверждает, что она поставляла информацию генеральному прокурору России Юрию Чайке. Имейлы изначально были опубликованы сайтом "Досье", созданным Михаилом Ходорковским.