Правообладатель иллюстрации STANISLAV KRASILNIKOV/TASS Image caption Встречаться с оппозиционером 5 мая активисты молодежного крыла "Единой России" не планирует

Митинг оппозиции накануне инаугурации Владимира Путина мог стать местом ее первой встречи с новыми отрядами прокремлевской молодежи, создание которых последнюю неделю обсуждалось в российской прессе.

Однако в итоге молодежное крыло партии власти "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) отказалось от идеи вывести свои "антимайданные отряды" на улицы Москвы 5 и 6 мая, когда в столице акции протеста собираются провести политики Алексей Навальный и Сергей Удальцов.

"Мы не собираемся ни с кем бодаться на площадях. И на 5 и 6 мая у нас ничего не запланировано", - сказал Русской службе Би-би-си председатель координационного совета "Молодой гвардии" Денис Давыдов.

Он назвал не соответствующими действительности сообщения о создании уличных отрядов по противодействию оппозиции. Движение планирует принять организованное участие в праздновании 1 мая и 9 мая. Кроме того, сам Давыдов планирует принять участие и в акции "Бессмертный полк".

Media playback is unsupported on your device Сторонникам Навального предложили уйти с митинга и сходить на "Крым"

В "Единой России" Би-би-си сказали, что партийное молодёжное крыло и не планировало противостоять оппозиции в уличных условиях, а заявление Давыдова телеканалу "Дождь", после которого и пошли разговоры о такмо противостоянии, было неправильно интерпретировано.

"Нас там не будет. Митингом сторонников оппозиции должны заниматься не мы, а муниципальные власти и правоохранительные органы", - сказал Би-би-си собеседник, близкий к руководству "Единой России".

Правообладатель иллюстрации SERGEI FADEICHEV/TASS Image caption Предложенные мэрией Москвы площадки для митинга оппозиционеры называют нарушением своих прав

"Обижать никого не дадим"

О том, что МГЕР собирается создать в российских городах-милионниках и проблемных для "Единой России" городах отряды по 100-200 человек, способные в том числе отвечать на силовые акции оппозиции, Денис Давыдов рассказал каналу "Дождь" 18 апреля.

По его словам, в группы планировалось набрать идеологически подкованных людей, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов. Для прошедших отбор МГЕР обещали организовать серию обучающих семинаров, где в том числе расскажут об уличных технологиях. Целью создания отрядов было названо разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу.

"Если оппозиция начнет бросаться камнями - убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим", - говорил Давыдов. По его словам, "гвардейцы" должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.

"Мы все это уже видели"

Мэрия Москвы в пятницу согласовала Алексею Навальному проведение акции на проспекте Академика Сахарова, отметив, что в учет бралась загруженность центра столицы из-за подготовки к параду на Красной площади 9 мая и праздничному салюту.

Однако оппозиционный политик назвал предложение мэрии "провокацией" и нарушением прав, отметив, что длина предложнного мэрией маршрута шествия составляет 350 метров. Навальный сказал, что компромиссы возможны лишь при выборе площадок в центре города, и призвал своих сторонников выйти на одну из них.

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny В мэрию направили письмо о том, что их "согласование" - это провокация и нарушение наших прав. Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города. — Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2018 г.

Изначально Навальный в своем уведомлении в качестве мест проведения акции 5 мая "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина 7 мая, на Тверской улице и Манежной площади. Однако в столичной мэрии отказались ее согласовать и предложили оппозиционеру перенести акцию на окраину.

В свою очередь оппозиционер Сергей Удальцов получил согласование от столичных властей на проведение митинга 6 мая на Суворовской площади в шестую годовщину событий на Болотной площади в 2012 года. Тогда акция тоже была приурочена к инаугурации Владимира Путина. Она завершилась массовыми столкновениями.

Формальной причиной столкновений стало нарушение полицией схемы проведения массового мероприятия. Навальный и Удальцов объявили на мосту рядом с кинотеатром "Ударник" сидячую забастовку, после чего между демонстрантами и полицейскими начались столкновения.

В результате пострадали десятки человек получили ранения, от 450 до 650 человек были задержаны. Были возбуждено уголовные дела по статьям о призывах к массовым беспорядкам и применении силы к полиции. Около 30 человек получили от 2,5 до 4,5 лет заключения. Организаторами беспорядков признали Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева.

Пропустить Twitter пост , автор: @s_udaltsov Митинг 6 мая на Суворовской площади окончательно согласован. В этот символический день, когда 6 лет назад произошли известные события на Болотной площади, мы ждем на митинге всех, кто не смирился с узурпацией власти в России https://t.co/YVxCsvtzBh pic.twitter.com/k0hOTYK72L — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 27 апреля 2018 г.

"Мы все это уже видели: и движение "Наши", и "Россия молодая", и СЕРБ. Поэтому единственное, что мы от них ждём, это что они распилят бюджет", - сказала Би-би-си пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

При новом секретаре генсовета "Единой России" Андрее Турчаке партия переживает ребрендинг, соответственно появляются разные предложения, говорит политолог Андрей Колядин.

"Некоторые ложатся в контур тем политической повестки, который востребован. А есть те, которые не бьются никак. Идея повторить историю "Идущих вместе", "антимайдана", хунвейбинов и так далее в данный момент не очень востребована, поэтому инициатива так же быстро исчезла из повестки, как и появилась", - считает эксперт.

Правообладатель иллюстрации DMITRY FEOKTISTOV/TASS Image caption Найти специалистов по проведению массовых акций не так просто

"Власть должна отвечать"

По идее, на каждый митинг Навального с молодежью в 2-3 тысячи человек власть должна отвечать чем-то аналогичным, но этого не происходит, сказали Би-би-си несколько бывших участников прокремлевских молодежных движений, не уполномоченные комментировать этот вопрос в СМИ.

Чтобы делать массовые мероприятия нужно уметь работать с большим количеством людей. Такие "специалисты-орговики" (организаторы) - это штучная история, рассуждают они.

Правообладатель иллюстрации AlEKSANDR NIKOLAEV/TASS Image caption "Гвардейцев" должны были обучить, как противостоять "майдану"

"Таких людей нужно учить, с ними нужно работать. Это специфический народ. Это тебе не титушек из регионов подтащить за "капусту", которые потом будут бежать быстрее всех остальных", - добавляет один из собеседников.