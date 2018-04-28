"Евросеть" и "Связной" объединятся в крупнейшую сеть салонов сотовой связи

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Российский сотовый оператор "Мегафон" и группа Solvers (SLV) подписали соглашение о слиянии своих розничных сетей - "Евросети" и "Связного". Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

В релизе подчеркивается, что объединенная компания будет управлять крупнейшей розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (их будет более 5 тысяч).

"Это вполне вероятно. За мир отвечать не буду, но за Европу абсолютно точно", - сказал Би-би-си генеральный директор аналитического центра INFOline Иван Федяков.

Эксперт объясняет это тем, что в России и Европе розничные сети этого сегмента развивались по-разному. В Европе развитие рынка изначально контролировали операторы связи, поэтому независимых торговых сетей в регионе почти нет, говорит эксперт.

У России же была особенная парадигма развития потребительского рынка, которая и привела к тому, что были созданы частично независимые от операторов связи торговые сети, пояснил Федяков.

О планах слияния "Связного" и "Евросети" владелец Solvers Group Олег Малис заявил в августе прошлого года, сообщала газета "Ведомости". Позже "Мегафон" официально подтвердил, что изучает возможность сделки со "Связным" как один из вариантов развития "Евросети".

Разрешение на покупку от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) "Мегафон" получил еще в начале апреля.

Объединиться или исчезнуть

Развитие российского потребительского рынка перешло к фазе консолидации, объясняет Федяков. Как раз на этой фазе и происходят сделки по слиянию и поглощению, компании, которые в этих процессах не смогли найти место, уходят с рынка, полагает он.

"Если "Евросеть" и "Связной" не объединились бы сейчас, то они перестали бы существовать как отдельные независимые бренды, они растворились бы внутри того или иного оператора, при этом часть магазинов была бы закрыта", - считает Федяков.

По мнению эксперта, компании выигрывают от объединения и становятся более конкурентоспособными, например, они смогли бы поделить на двоих часть издержек. Кроме того, у них больше перспектив развития в сегменте электронной коммерции, где важны не только финансовые возможности компании, но и технологические.