Умер основатель фестиваля Burning Man Ларри Харви

Правообладатель иллюстрации SCOTT LONDON

Ларри Харви, основатель фестиваля современного искусства Burning Man, который с 1986 года ежегодно проходит в США, умер в Сан-Франциско в возрасте 70 лет.

В начале апреля Харви перенес обширный инсульт и скончался в субботу утром в окружении семьи, говорится в заявлении на сайте фестиваля.

"Для всех нас, кто знал или работал с ним, он был ландшафтным дизайнером, философом, пророком, остроумным человеком, писателем, вдохновением, подстрекателем, наставником и в какой-то момент водителем такси", - написал исполняющий обязанности генерального директора фестиваля Мэриэн Гуделл.

Всемирно известный контркультурный фестиваль каждый август собирает в пустыне Блэк-Рок на северо-западе штата Невада до 70 тысяч человек. Его участники представляют огромные художественные инсталляции - фигуры людей или, например, Троянского коня или космической станции.

Кульминацией фестиваля становится сожжение огромной деревянной статуи человека (Burning Man - в переводе "горящий человек").

Первую небольшую статую человека Харви сжег на пляже в Сан-Франциско в 1986 году, а спустя четыре года участников ставшего ежегодным мероприятия стало заметно больше, и они решили собираться подальше от людей в пустыню.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Инсталляция, сожженная на фестивале в 2014 году

В фестивале, который стал одним из самых известных культурных событий в США, принимали участие актеры, художники, политики, бизнесмены и знаменитости, такие как Кэти Перри и Уилл Смит.

В 2013 году группа "Пустые холмы" - художники и инженеры из России - построили в пустыне Блэк-Рок макет космической станции "Мир" в масштабе один к трем.

Среди заповедей фестиваля Burning Man, которые сделали его популярным, есть такие - "радикально самовыражайся, не нарушая границы других" и "не продавай себя".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Художественная инсталляция, представленная на фестивале в 2014 году

А сам Харви рассказывал Би-би-си в 2016 году, что идея фестиваля пришла ему в голову в годовщины окончания любовного романа.

"Я "сжигал" свою подругу, ты слышишь это? Я "сжигал" адвоката моей девушки. Я сделал это, чтобы было интересно! Откуда этот человек пришел, я не знаю", - говорил художник.