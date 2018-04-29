Ким Чен Ын пообещал Южной Корее закрыть ядерный полигон в мае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спутниковый снимок ядерного полигона Пунгери в Северной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в пятницу сказал главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что закроет ядерный полигон Пунгери в мае. На закрытие пригласят экспертов из США. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что "очень важная встреча" с лидером КНДР состоится "в ближайшие три-четыре недели".

"Ким сказал во время саммита, - сказал журналистам представитель южнокорейского президента Юн Ен Чхан, - что он выполнит [условие] о закрытии полигона в мае".

По его словам, эксперты и журналисты из США и Южной Кореи смогут наблюдать за закрытием полигона Пунгери и убедиться в прозрачности процедеры. Он также сообщил, что КНДР изменит часовой пояс - сейчас время в Пхеньяне на полчаса отстает от Сеула.

Неделю назад, 21 апреля, в преддверии переговоров с президентом Южной Кореи лидер КНДР заявил о приостановке ракетных и ядерных испытаний в КНДР и готовящемся закрытии полигона Пунгери на севере страны.

Всего на этом полигоне с 2006 года было проведено шесть ядерных испытаний. Последнее - в 2017 году.

Чуть ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готовится к встрече с лидером КНДР, которая должна, по его словам, состояться "в ближайшие три-четыре недели". "Это будет очень важная встреча, денуклеаризация Корейского полуострова", - сказал он.

В свою очередь недавно утвержденный в должности госсекретаря Майк Помпео в интервью телеканалу Эй-би-си рассказал, что Ким Чен Ын готов был представить программу денуклеаризации, когда Помпео совершил тайный визит в Пхеньян в начале апреля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын в пятницу заявил, что они с Мун Чжэ Ином договорились о координации своих действий

О чем договорились на саммите

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в ходе встречи в пятницу, которую назвали историческим саммитом, поскольку лидер КНДР впервые с 1953 года посетил Южную Корею, подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также выразили намерение двигаться в направлении заключения мирного договора, которого нет с момента окончания войны между государствами.

Саммит прошел на границе двух стран с южнокорейской стороны. Ким Чен Ын пешком перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом, после чего на лимузине отправился на переговоры.

Выступая после переговоров, Ким Чен Ын заявил, что они с президентом Муном договорились о тесной координации действий. "Возможно, будет откат назад, трудности и разочарования, - сказал Ким Чен Ын. - Победа не бывает без страданий".

Декларация по итогам саммита, которую подписали лидеры двух Корей, включает в себя следующие пункты: окончание взаимных враждебных действий; превращение демилитаризованной зоны на 37-й параллели в "зону мира" и прекращение пропагандистского вещания; сокращение вооружений и ослабление напряженности в регионе; подготовка трехсторонних переговоров с участием США и Китая; воссоединение семей, разделенных вследствие войны; соединение железных дорог и автомагистралей Юга и Севера в единую транспортную систему и их модернизация; дальнейшее совместное участие в спортивных состязаниях, в том числе в Азиатских играх-2018.

Лидеры КНДР и Южной Кореи до этого последний раз встречались в 2007 году, когда отец нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ир принимал в Пхеньяне южнокорейского президента Но Му Хена.

Как об этом сообщили в Пхеньяне

В субботу, на следующий день после саммита северокорейские СМИ также назвали встречу лидеров КНДР и Южной Кореи исторической.

Как передавала из Сеула корреспондент Би-би-си Лора Бикер, само слово "денуклеаризация", напечатанное в северокорейской коммунистической газете, уже воспринимается официальными лицами в Южной Корее как политический прорыв.

Мун Чжэ Ин был уважительно назван президентом, что означает официальное признание Южной Кореи как самостоятельного государства.

Однако, рассказывая о саммите, северокорейские СМИ мало сообщали непосредственно о возможном отказе от ядерного оружия. Сейчас Пхеньян пока не прокомментировал заявление офиса южнокорейского президента о закрытии ядерного полигона Пунгери.

Встрече лидеров КНДР и Южной Кореи стала возможно после Олимпиады Пхенчхане, которой предшествовало резкое обострение отношений между Пхеньяном с одной стороны и Сеулом и США с другой.

Северная Корея проводила ядерные и ракетные испытания, а американский президент намекал на возможность военного сценария при решении северокорейской ядерной проблемы. В сентябре 2017 года Пхеньян сообщил, что КНДР разработала водородную бомбу. Теперь эе Ким Чен Ын и Трамп собираются провести встречу.