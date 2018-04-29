Telegram недоступен во многих странах после аварии энергосети в Нидерландах
Отключение электроэнергии в районе Амстердама привело к масштабному сбою в работе популярного мессенджера Telegram во многих странах Европы, сообщила администрация сервиса.
"Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться", - пишет Telegram в "Твиттере".
Отключение электроэнергии также нарушило работу крупного аэропорта Схипхол, обслуживающего значительную часть Нидерландов.
Основатель Telegram Павел Дуров в своем "Твиттере" написал, что "Серьёзный перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов".
В аэропорту Схипхол некоторое время не работала система регистрации пассажиров. На несколько часов были закрыты дороги ведущие в аэропорт.
Система регистрации пассажиров была восстановлена рано утром в воскресенье, но пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса, прежде чем выезжать в аэропорт, так как многие рейсы либо отменены, либо задержаны.
Представители электросети TenneT заявляют, что причины перебоев с электроснабжением в районе Амстердама сейчас устанавливаются.
Перебои в снабжении электроэнергией в Амстердаме в последние месяцы отмечались несколько раз. В марте 2018 года центр города дважды оставался без электричества на несколько часов. То же самое произошло в Схипхоле в феврале.