Telegram недоступен во многих странах после аварии энергосети в Нидерландах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На этот раз Telegram стал жертвой голландской энергетической компании

Отключение электроэнергии в районе Амстердама привело к масштабному сбою в работе популярного мессенджера Telegram во многих странах Европы, сообщила администрация сервиса.

"Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться", - пишет Telegram в "Твиттере".

Отключение электроэнергии также нарушило работу крупного аэропорта Схипхол, обслуживающего значительную часть Нидерландов.

Основатель Telegram Павел Дуров в своем "Твиттере" написал, что "Серьёзный перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов".

Пропустить Twitter пост , автор: @durov Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) 28 апреля 2018 г.

В аэропорту Схипхол некоторое время не работала система регистрации пассажиров. На несколько часов были закрыты дороги ведущие в аэропорт.

Система регистрации пассажиров была восстановлена рано утром в воскресенье, но пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса, прежде чем выезжать в аэропорт, так как многие рейсы либо отменены, либо задержаны.

Представители электросети TenneT заявляют, что причины перебоев с электроснабжением в районе Амстердама сейчас устанавливаются.

Перебои в снабжении электроэнергией в Амстердаме в последние месяцы отмечались несколько раз. В марте 2018 года центр города дважды оставался без электричества на несколько часов. То же самое произошло в Схипхоле в феврале.