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Суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению 29 женщин за участие в группировке "Исламское государство", признанной террористической и запрещенной в России и других странах мира. СМИ сообщают, что среди них было 19 россиянок, а также гражданки Азербайджана и Таджикистана.

Глава Центрального уголовного суда Багдада, который рассматривает дела, связанные с терроризмом, заявил, что женщины были признаны виновными в "присоединении и оказании поддержки ИГ", передает Франс Пресс. У всех женщин есть право на апелляцию.

Женщины, одетые в розовые блузки и черные платки, входили в зал суда одна за другой, передает корреспондент агентства. Большинство из них были вместе с детьми. С судьями они говорили через переводчика - русскоязычного профессора из Университета Багдада, нанятого посольством. Большинство осужденных говорят, что их обманным путем заманили в Ирак.

Представитель российского посольства заявил, что свяжется с семьями осужденных, чтобы оповестить о решении суда.

Как сообщает иракский телеканал Al Sumaria, ссылаясь на слова российского сенатора и представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока Зияда Сабсаби, суда в Ираке ожидают еще как минимум 60 женщин из России.

В апреле этого года две россиянки вместе с другими иностранками уже были приговорены к пожизненному заключению в Ираке. Они обжаловали приговор в апелляционном суде.

Всего в Ираке, по данным СМИ, задержаны около 500 женщин вместе с их детьми из разных стран, которые подозревают в том, что они состояли в ИГ. Всего, согласно различных оценкам, в иракских тюрьмах находятся около 20 тысяч человек, которых подозревают в участии в деятельности группировки.

Джихадистская организация, называвшая себя "исламским государством" (ИГ, ИГИЛ или "Даеш") к 2014 году смогла захватить около трети территории Ирака, под ее контролем находился крупный город Мосул. В декабре 2017 года иракское правительство объявило о разгроме ИГ.

С начала года как минимум 11 женщин из различных стран были приговорены в Ираке к смертной казни. Но иногда власти страны выносят и более мягкие приговоры: в феврале уроженка Чечни, получившая гражданство Германии, была оправдана по обвинению в терроризме и приговорена к штрафу в 400 долларов и году тюрьмы за незаконное пересечение границы.

Зияд Сабсаби с августа 2017 года занимается непосредственным вывозом женщин и детей с территориий, освобожденных от ИГ. Эту кампанию курирует глава Чечни Рамзан Кадыров, а координацию родственников осуществляет член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова и ранее созданное ею агентство "Объектив".

Русская служба Би-би-си не смогла связаться с Саратовой по поводу приговора 19 россиянкам.

До осени 2017 года в рамках кампании россиянки возвращались на родину. Однако в декабре прошлого года Сабсаби сообщил, что по новым правилам все женщины старше 14 лет, побывавшие в ИГ, должны предстать перед судом в Ираке перед возвращением в Россию.

Официальный представитель МИД России Махия Захарова обещала, что россиянкам в случае подтверждения их гражданства посольство России в Ираке обеспечит соблюдение их прав на защиту силами местных адвокатов.

Image caption Акция, устроенная родственниками женщин, находящихся в иракских тюрьмах

Русская служба Би-би-си рассказывала историю жительницы Севастополя, уехавшей вслед за мужем в Ирак, чтобы присоединиться к ИГ. После освобождения территории Ирака от джихадистов женщина сначала попала в плен к одной из местных группировок, а в феврале этого года была передана официальным иракским властям. После этого ее родственники не могут с ней связаться.

За женщин, оказавшихся в тюрьмах в Ираке, ведут борьбу их семьи.

В начале апреля в Москве у посольства Ирака собрались около 25 женщин, родственницы которых оказались в Багдаде в тюрьме. Они просили власти Ирака, чтобы женщин, которые последовали за своими мужьями в ИГ, не судили строго.

В России женщин, которые уехали в группировку ИГ, а потом вернулись на родину, также начали преследовать.

Осенью прошлого года дагестанские спецслужбы арестовали двух местных жительниц, вывезенных в рамках кампании главы Чечни из Сирии в Россию. В конце прошлого года в регионе было рассмотрено первое уголовное дело против россиянки, вывезенной с территории, ранее контролируемой ИГ.