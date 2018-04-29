"Мстители: Война бесконечности" бьет рекорд по сборам для фильма-дебютанта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Супергерои" на премьере "Мстители: война бесконечности" в Лос-Анджелесе

Фильм "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) в стартовый уикенд побил рекорд для фильма-дебютанта, собрав, по предварительным данным, 630 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру в первый уикенд после премьеры.

Предварительные данные, не включающие Китай, где премьеры еще не было, предоставила компания Exhibitor Relations.

Уже подтверждено, что "Мстители: Война бесконечности" обойдет "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), установивший в апреле 2017 года рекорд, собрав 542 млн долларов за первый уикенд после премьеры.

"Мстители", судя по всему, побьют и домашний рекорд для премьеры, собрав только в США 250 млн долларов.

Официальные данные появятся в понедельник, но данные по США уже ставят его впереди прошлого рекордсмена "Звездные войны: Пробуждение силы". Фильм вышел в декабре 2015 года и за премьерные выходные собрал в США 248 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скарлетт Йоханссон в фильме снялась в роли Чёрной вдовы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Джон Дауни-младший играет Железного человека

Создание "Войны бесконечности" режиссеров братьев Джо и Энтони Руссо стоило от 300 до 400 миллионов долларов.

Фильм рассказывает о борьбе супергероев с главным злодеем комиксов Marvel Таносом.

Актеры, в том числе Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Чадвик Босман и Крис Пратт - звезды этого сиквела, первого из двух частей.

Вторая часть выйдет на экраны в мае 2019 года.

"Мстители: Война бесконечности" вышла через 10 лет после "Железного человека" (Iron Man) - самого первого фильма из получившего огромную известность сериала о супергероях комиксов Marvel.

Первые "Мстители" появились в 2012 году. Этот фильм был предыдущим рекордным по сборам для Marvel, заработав в премьерные выходные 207 млн долларов на внутреннем рынке.

"Эра Альтрона" (Age of Ultron), второй фильм из серии "Мстителей", дебютировал со сбором в 191 млн долларов.