Две базы в Сирии обстреляли ракетами. Иран отрицает, что его военные пострадали

В ночь на 30 апреля базы сирийских правительственных сил в Алеппо и Хаме подверглись ракетному обстрелу, сообщили сирийские государственные СМИ.

Как сообщается, в результате ракетной атаки есть жертвы, однако данные об их количестве пока не подтверждены.

Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что на базах в Алеппо и Хаме погибли 26 человек, большинство из которых - иранские военные.

Иранское агентство Тасним, однако, со ссылкой на свой источник сообщило, что сообщения о том, что под обстрел попали военные советники, не соответствуют действительности.

Пока нет подтвержденной информации о том, кто нанес этот удар. Ранее удары по сирийским объектам наносили коалиция стран Запада и Израиль.

14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по объектам, которые, как было заявлено, имели отношение к сирийской программе производства химического оружия.

Израиль, как предполагается, стоял за ракетным ударом по авиабазе, на которой базировался иранский командный центр по управлению дронами. Тогда погибли 14 человек, среди которых было несколько иранцев.

"Новая агрессия"

Сирийское государственное информационное агентство Сана процитировало представителя сирийских военных, заявившего, что в воскресенье сирийские объекты подверглись новой агрессии.

Представитель сирийских военных заявил, что ракетный удар последовал после того, как "террористические организации" потерпели поражение в пригороде Дамаска.

Очевидно, имеется в виду взятие правительственными силами Восточной Гуты, находившейся под контролем повстанцев.

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на военный источник сообщило, что целями ракетных ударов в Алеппо и Хаме были склады с оружием.

При атаке на склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар, сообщил источник агентства. По его словам, склад оружия, по которому нанесен удар, находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.