Главой МВД Британии назначен сын водителя автобуса из Пакистана

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Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид, до этого занимавший должность министра по делам общин, местного самоуправления и жилья.

Предыдущий министр внутренних дел Эмбер Радд ушла в отставку из-за скандала с мигрантами.

Радд, по ее собственному признанию, ввела в заблуждение парламент. Зная о наличии в правительстве показателей по нормам депортации нелегальных мигрантов, в палате общин она отрицала существование таких показателей.

Саджид Джавид - сын водителя автобуса из Пакистана. Его семья переехала в Великобританию в 1960-х годах.

Джавид родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле, графство Ланкашир. У него четверо родных братьев. Он изучал экономику и политологию в Университете Эксетера.

После окончания университета Саджид Джавид работал в Нью-Йорке в банке Chase Manhattan. В 25 лет он занял должность вице-президента банка.

В 2004 году Джавид стал исполнительным директором Deutsche Bank, а в 2009-м ушел в политику, избравшись годом позже депутатом парламента от избирательного округа Бромсгроув недалеко от Бирмингема.

В 2014 году он был назначен министром по делам культуры, СМИ и спорта, а после всеобщих выборов 2015 года - министром по делам бизнеса и инноваций.

Работая на этой должности, Джавид приобрел репутацию политика правых взглядов и приверженца политики бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Он был сторонником сохранения членства Британии в Европейском союзе, хотя и называл себя евроскептиком и противником дальнейшей, более тесной интеграции стран-членов ЕС.

Саджид Джавид женат, у него четверо детей.