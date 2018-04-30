В Москве началась акция в поддержку Telegram и свободного интернета

Image caption К участию в митинге жителей столицы призвал основатель мессенджера Павел Дуров

На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы началась акция за свободу интернета и в поддержку мессенджера Telegram.

Акция началась в 14:00 по московскому времени. Через полчаса после начала акции через рамки безопасности, по данным волонтерской организации "Белый счетчик", прошли около 7 тысяч человек.

К участию в митинге жителей столицы призвал основатель мессенджера Павел Дуров. Накануне он назвал предстоящую акцию "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

"Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Организатором акции выступила Либертарианская партия России, митинг был согласован с московскими властями.

Акцию также поддержали оппозиционные политики, в том числе Алексей Навальный и Илья Яшин.

Image caption Непременными атрибутами акции стали бумажные самолетики - символ Telegram

Image caption Это уже вторая акция в поддержку мессенджера. Первая прошла 22 апреля

Image caption На призыв основателя Telegram Павла Дурова откликнулись несколько тысяч москвичей

Долгая блокировка

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.

В попытках ограничить доступ к мессенджеру ведомство стало блокировать сетевые адреса американских компаний Amazon, Google и Digital Ocean, которые Telegram использовал для обхода блокировки.

Блокировки привели к сбоям в работе многих сайтов и приложений. 27 апреля был подан первый иск к Роскомнадзору, связанный с блокировками. Истец - бизнесмен Александр Вихарев - заявлял, что понес убытки из-за попыток ведомства заблокировать Telegram.

Однако и две недели спустя после блокировки Telegram продолжает успешно открываться у многих российских пользователей, в том числе у высокопоставленных чиновников.

22 апреля была организована первая акция в поддержку мессенджера: Павел Дуров призвал всех желающих поддержать свое детище и запустить в небо бумажные самолетики - символ Telegram.

Многие участники акции выкладывали фотографии самолетиков на своих страницах в социальных сетях.