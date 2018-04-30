В Москве началась акция в поддержку Telegram и свободного интернета
На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы началась акция за свободу интернета и в поддержку мессенджера Telegram.
Акция началась в 14:00 по московскому времени. Через полчаса после начала акции через рамки безопасности, по данным волонтерской организации "Белый счетчик", прошли около 7 тысяч человек.
К участию в митинге жителей столицы призвал основатель мессенджера Павел Дуров. Накануне он назвал предстоящую акцию "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".
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"Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Организатором акции выступила Либертарианская партия России, митинг был согласован с московскими властями.
Акцию также поддержали оппозиционные политики, в том числе Алексей Навальный и Илья Яшин.
Долгая блокировка
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.
В попытках ограничить доступ к мессенджеру ведомство стало блокировать сетевые адреса американских компаний Amazon, Google и Digital Ocean, которые Telegram использовал для обхода блокировки.
Блокировки привели к сбоям в работе многих сайтов и приложений. 27 апреля был подан первый иск к Роскомнадзору, связанный с блокировками. Истец - бизнесмен Александр Вихарев - заявлял, что понес убытки из-за попыток ведомства заблокировать Telegram.
Однако и две недели спустя после блокировки Telegram продолжает успешно открываться у многих российских пользователей, в том числе у высокопоставленных чиновников.
22 апреля была организована первая акция в поддержку мессенджера: Павел Дуров призвал всех желающих поддержать свое детище и запустить в небо бумажные самолетики - символ Telegram.
Многие участники акции выкладывали фотографии самолетиков на своих страницах в социальных сетях.