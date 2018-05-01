В Афганистане за время войны погиб уже пятый сотрудник Би-би-си

Image caption Ахмад Шах был уважаемым и популярным журналистом

Журналист Би-би-си Ахмад Шах был убит на востоке Афганистана, в провинции Хост. В результате серии терактов в понедельник там погибли около 40 человек, включая других работников прессы.

Ахмаду Шаху было 29 лет, он работал на Афганской службе Би-би-си более года.

Шах был уважаемым и популярным журналистом, отметил глава Всемирной службы Би-би-си Джеми Ангус.

"Это огромная потеря, и я выражаю глубокие соболезнования друзьям Ахмада Шаха и его семье, и всей команде Афганской службыБи-би-си, - сказал Ангус. - Мы делаем все возможное, чтобы поддержать его семью в этот трудный момент".

Как сообщил Афганской службе Би-би-Си начальник полиции Хоста Абдул Ханан, журналиста застрелил неизвестный вооруженный мужчина. Полиция расследует причины убийства, добавил Ханан.

Местные жители рассказали Би-би-си, что во время нападения Шах ехал на велосипеде. Журналиста доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.

Во время происшествия Ахмад Шах находился в знакомой для него и обычно безопасной местности, сообщила Франческа Ансворт, глава службы новостей и информационных программ Би-би-си.

В прошлом году международная организация "Репортеры без границ" назвала Афганистан третьей самой опасной в мире страной для журналистов. По данным организации, там лишились жизни девять работников прессы.

Ахмад Шах - уже пятый сотрудник Би-би-си, погибший в Афганистане с 1990-х годов, когда в Афганистане началась гражданская война.

Другие сотрудники Би-би-си, погибшие в Афганистане:

Мирваис Джалиль, 25 лет - погиб в 1994 году в результате нападения четырех человек, вооруженных огнестрельным оружием

Абдул Самад Рохани - застрелен в афганской провинции Гильменд в 2008 году

Ахмед Омед Хпулвак, 25 лет - по ошибке убит войсками под командованием НАТО в 2011 году

Мохаммед Назир - водитель Би-би-си, погиб в результате взрыва в 2017-м.

Провинция Хост, на территории которой произошло нападение, граничит с Пакистаном. Эта местность играла важную роль во время конфликта с боевиками, после того как в 2001 году в Афганистан вторглись американские войска и их союзники.

В настоящее время в некоторых частях провинции продолжают находиться боевики "Талибана", но их нападения случаются не часто.

Media playback is unsupported on your device Мишенью второго взрыва стали люди, собравшиеся на месте трагедии после первого нападения

В столице Афганистана Кабуле в понедельник в результате двух взрывов погибли 26 человек, среди них девять журналистов и фотографов, а также четверо полицейских. Еще около 45 человек получили ранения.

Взрывы прогремели в понедельник утром в кабульском районе Шашдарак - с интервалом в 15 минут.

Первый взрыв совершил нападавший на мотоцикле. После этого на месте трагедии собрались прохожие и журналисты.

По данным Франс пресс, второй взрыв был преднамеренным нападением на журналистов, в числе которых оказался и главный фотограф агентства в Кабуле Шах Марай.

Ответственность за эти нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах мира). Подконтрольное джахидистам информационное агентство Амак сообщило, что целью взрывов был штаб спецслужб.

В районе Шашдарак расположено министерство обороны, штаб разведки и представительство НАТО.

Третий взрыв произошел в провинции Кандагар - 11 детей погибли, когда смертник пытался подорвать войска НАТО.