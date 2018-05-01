Актриса Эшли Джадд судится с Харви Вайнштейном за ущерб ее карьере

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эшли Джадд утверждает, что Вайнштейн разрушил ее карьеру

Американская актриса Эшли Джадд подала иск против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, в котором утверждается, что он разрушил ее карьеру, после того как она отвергла его сексуальные домогательства.

В иске, который был подан в суд в минувший понедельник, Джадд обвиняет Вайнштейна в клевете, харрасменте и нарушении действующего в штате Калифорния закона о справедливой конкуренции.

Эшли Джадд была одной из первых, кто в 2017 году публично обвинил Вайнштейна - одного из самых влиятельных голливудских продюсеров - в сексуальных домогательствах.

В настоящий момент Вайнштейну предъявлено несколько обвинений в изнасиловании, запугивании и харрасменте.

"Вайнштейн воспользовался своей властью в индустрии развлечений, чтобы нанести урон репутации Джадд и ограничить ее шансы найти работу", - говорится в исковом заявлении, поданном в лос-анжелесский суд.

В 2017 году режиссер фильма "Властелин колец" Питер Джексон заявил, что в 1998 году рассматривал кандидатуру Эшли Джадд на одну из ролей в этом фильме, однако после переговоров с компанией Вайнштейна та "оказалась в черном списке".

Как признался Джексон, Вайнштейн предупредил его: с этой актрисой "замучаешься работать".

Вайнштейн со своей стороны заявляет, что не принимал участия в кастинге этого фильма, и отрицает попытки помешать карьере Джадд.

Его представитель сделал заявление, в котором говорится, что продюсер "не клеветал на Джадд и никоим образом не вмешивался в ее карьеру".

В интервью телепрограмме Би-би-си Hardtalk в январе 2018 года Джадд заявила, что, по ее мнению, Вайнштейн поместил ее в черный список именно потому, что она его не испугалась.

"Думаю, что именно поэтому он меня занес в черный список и, как мы теперь знаем, столь успешным образом подорвал мою карьеру", - добавила она.

Эшли Джадд снималась в таких фильмах, как "Схватка" (1995) с Робертом де Ниро и Аль Пачино, "Свидетель (1999) с Юэном Макгрегором, "Двойной просчет" (1999) с Томми Ли Джонсом и в байопике "Фрида" с Сальмой Хайек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кампания Time's Up не осталась без внимания и на прошедшем в апреле кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке

Все деньги на защиту

Если Джадд выиграет суд, то все полученные в качестве компенсации средства актриса пообещала передать в фонд юридической защиты движения Time's Up.

Так называется кампания по противодействию сексуальным домогательствам, которую 1 января 2018 года запустили около 300 голливудских актрис, агентов, режиссеров и представительниц других профессий шоу-бизнеса в ответ на захлестнувшие прессу обвинения в подобном поведении разных людей - как в киноиндустрии, так и в СМИ.

Фонд кампании выделяет средства на юридическую защиту тем, кто пережил сексуальные домогательства, изнасилование или жестокое обращение и оскорбление на рабочем месте.

Когда стало известно о широко распространенной в Голливуде практике сексуальных домогательств, в соцсетях была запущена кампания с хэштегом #MeToo ("Я тоже"), в рамках которой жертвы насилия, харрасмента и несправедливого обращения стали делиться своими историями.

Это движение по-прежнему набирает силу и вышло за рамки голливудской индустрии развлечений, показав, что сексуальные домогательства и харрасмент в профессиональной среде стали повсеместным явлением.