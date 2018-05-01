Казначей Ватикана предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кардинал Джордж Пелл отрицает все обвинения в свой адрес

Казначей Ватикана, кардинал Джордж Пелл предстанет перед судом по обвинениям в сексуальных домогательствах. Пелл - один из самых высокопоставленных австралийских священнослужителей - категорически отрицает все обвинения.

Во вторник австралийский суд пришел к выводу, что предъявленных улик достаточно, чтобы начать слушания по некоторым обвинениям.

Некоторые из наиболее серьезных обвинений против Пелла были отклонены.

В прошлом году кардинал ушел в бессрочный отпуск из-за предъявленных ему обвинений в растлении малолетних.

Значительная часть имеющихся у следствия улик не разглашается. Адвокат Пелла Роберт Рихтер сказал, что самые ужасные обвинения, которые ранее вменялись кардиналу, судом предъявлены не были.

В чем обвиняют кардинала?

В июне 2017 года полиция австралийского штата Виктория предъявила обвинения высокопоставленному представителю католической церкви по множественным эпизодам.

Более 30 свидетелей в марте дали показания в ходе предварительных слушаний в суде, длившихся четыре недели. Часть слушаний проходила в закрытом режиме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кардинала и его адвоката в суд эскортировала полиция

В открытой части слушаний рассматривались обвинения против кардинала по поводу инцидента в кафедральном соборе Мельбурна в 1990-х годах, когда Пелл был там архиепископом.

Другое обвинение относится к случаю в бассейне в Балларате в 1970-х годах, когда кардинал Пелл был местным священником.

Что говорит кардинал Пелл?

Священнослужитель категорически отрицает все обвинения. Он заявил в прошлом году: "Я невиновен. Все обвинения ложные. Сама суть сексуальных домогательств мне отвратительна".

Адвокат Пелла заявил на предыдущих слушаниях, что обвинения неправдоподобны, а истцы не вызывают доверия.

Он утверждает, что Пелла начали обвинять в домогательствах, потому что он занимает столь высокое положение в иерархии католической церкви. По словам адвоката, кардинал оказал полное содействие следствию.

Что происходило во вторник?

Судья Белинда Уоллингтон заявила, что примерно по половине обвинений имеется достаточно улик, чтобы начать судебные разбирательства.

Обвинение в том, что кардинал Пелл сексуально домогался в кинотеатре Билларда, в числе некоторых других обвинений к делу приобщены не были из-за нестыковок в показаниях свидетелей.

Анализ

Хивел Гриффит, корреспондент Би-би-си

Больше часа кардинал Пелл, скрестив руки на груди, внимательно слушал предъявляемые ему обвинения.

Сидя в первом ряду в окружении сторонников, он никак не отреагировал, когда судья объявила, что примерна половина фигурировавших в его адрес обвинений снимаются.

Отвечая на предъявленные обвинения, кардинал Пелл, не вставая с места, громко сказал лишь два слова: "Не виновен".

После этого стало понятно, что кардиналу предстоят судебные разбирательства, а судьбу его решит суд присяжных.

Каждое его появление в зале суда сопровождается присутствием десятков фото и телекамер. После начала судебных слушаний внимание к его персоне, скорее всего, увеличится еще больше.

Что теперь?

Судебные слушания состоятся в суде штата Виктория в присутствии 12 присяжных.

Административная часть слушаний состоится в среду, однако основная их часть, скорее всего, начнется через несколько месяцев. На время судебных слушаний к исполнению своих церковных обязанностей кардинал не вернется.

Во вторник архиепископ мельбурнский Денис Харт заявил, что он уверен в юридической системе Австралии, отметив, что справедливость должна восторжествовать.