У вашего ребенка очень мало времени, чтобы овладеть иностранным языком

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Если вы хотите выучить иностранный язык в совершенстве, начинайте в самом раннем детстве. Ученые определили возрастной порог, до которого это сделать проще.

Например, если вы хотите знать грамматику английского на уровне носителя языка, в идеале необходимо начинать до 10 лет, уверены исследователи.

Людям проще усваивать новые знания до 17-18 лет, после чего эта способность снижается.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Cognition, были получены после анализа экзамена по грамматике английского языка 670 тыс. человек разных возрастов и национальностей.

Для охвата большей аудитории тест публиковался в "Фейсбуке".

Участникам, в частности, предлагалось проверить, правильно ли грамматически было составлено предложение на английском языке.

После завершения теста участники должны были указать свой возраст, период изучения английского языка, а также при каких обстоятельствах они начали его изучать.

Примерно 246 тыс. человек из тех, кто сдавал экзамен, выросли в англоязычной среде и в детстве говорили только на нем, а для всех остальных английский не был родным.

Самым распространенным первым языком (кроме английского) оказались финский, турецкий, немецкий, русский и венгерский.

Большинство из тех, кто принял участие, - молодежь 20-30 лет. Самым юным было около 10 лет, а самым старшим - под 80 лет.

Исследователи проанализировали полученные данные с помощью компьютерной программы и пришли к выводу, что лучше всего способность к запоминанию грамматики развита в детстве, несколько снижается в подростковом возрасте и ослабевает во взрослых годах.

Небесспорное исследование

Идея о том, что изучать другой язык проще всего в детском возрасте, - не нова.

Но те, кто берутся за изучение языка в более старшем возрасте, могут им хорошо овладеть, не достигнув уровня носителя, утверждают исследователи.

Не до конца понятно, чем обусловлено ослабление способности изучения языка к 18 годам. Ученые связывают это с особенностью мозга к адаптации и изменениям во взрослом возрасте.

Джош Тененбаум - один из авторов исследования из Массачусетского технологического института - сказал: "Возможно, существуют биологические изменения. Возможно, это связано с культурными и социальными аспектами. Во многих культурах период детства и юности длится примерно до 17-18 лет. После этого вы уезжаете из дома, возможно, начинаете работать или поступаете в университет. Все эти моменты влияют на способность усваивания другого языка".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изучение другого языка хорошо влияет на мозг и может даже поспособствовать замедлению развития деменции

Но это не означает, что взрослым бесполезно учить новый язык.

По словам ученых, изучение другого языка хорошо влияет на мозг и может даже поспособствовать замедлению развития деменции.

Сотрудник факультета изучения языков и лингвистики йоркского университета Мэрилин Вихман сказала: "Утверждение о том, что при изучении другого языка невозможно добиться уровня носителя, если не начать в детском возрасте, небесспорно. Хотя подобные случаи редки, они происходят, и тому есть документальные свидетельства. Есть случаи, когда 20-летние люди изучают язык настолько хорошо, что могут сойти за шпионов. Есть два, три или четыре подобных случая. Не думаю, что есть некий важный возрастной порог, лишь период, который начинается после подросткового возраста. Так бывает у многих, но не у всех".

Другой сотрудник йоркского университета Даниэла Тренкич отметила, что исследование учитывало лишь грамматические аспекты языка. "Можно быть прекрасным собеседником, даже если речь не дотягивает до уровня носителя языка, а грамматика предложений не совершенна".