Британцы нашли в предвыборной дискуссии след русских ботов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По оценке Sunday Times, "армия ботов" с автоматически созданными именами активно ретвитила все, что улучшало имидж Джереми Корбина и лейбористов и ухудшало - Терезы Мэй и консерваторов.

Газета Sunday Times нашла небольшую "армию русских ботов", поддерживавших лейбористов перед выборами в британский парламент в июне 2017 года. Исследователь, предоставивший газете первичные данные, говорит, что это может быть только вершина айсберга, но для масштабных выводов этих данных мало.

Журналисты Sunday Times, изучив выборку из 20 тысяч твитов, отправленных в течение месяца перед выборами пользователями "Твиттера", связанными с Россией, пришли к выводу, что около шести с половиной тысяч пользователей (из примерно 13 тысяч) явно поддерживали оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина.

Из этих шести с половиной тысяч большая часть - газета не уточняет, какая именно - определенно были ботами: у всех были случайным образом сгенерированные имена пользователя в виде набора букв и цифр и названия аккаунтов в виде западноевропейских имён. Многие из них - по выражению газеты, "армия российских ботов" - были созданы большими группами в два приема, а сейчас большинство из них уже заморожены.

Профессор Университета Суонси Александр Талавера, собравший первичный массив данных, которыми затем воспользовалась газета, полагает, что обнаруженные группы ботов могут быть лишь вершиной айсберга. В то же время профессор Талавера признает, что исследование можно обоснованно критиковать: выборка невелика и случайна, критерии отбора данных несовершенны.

"Мы не можем говорить на основе этих цифр, какое влияние было (на ход предвыборной кампании), большое или маленькое. Мы получили случайную выборку. Насколько она репрезентативна относительно всей массы твитов с этими ключевыми словами? Мое понимание сейчас: это - 1%", - сказал Талавера Би-би-си, добавив, что в предвыборный период люди (и боты) написали десятки миллионов твитов о Джереми Корбине, Терезе Мэй, консерваторах, лейбористах и других партиях.

Только у личного "Твиттера" Джереми Корбина - более 1,8 млн подписчиков.

Правообладатель иллюстрации личный архив Image caption Профессор Александр Талавера предоставил журналистам 21,5 тысячу твитов от 13,5 тысячи связанных с Россией юзеров

Эксперт Бен Ниммо из аналитического центра Атлантический совет, комментируя для Sunday Times результаты ее расследования, тоже сказал, что оно не дает ответов на вопросы, какова была эффективность этой "армии ботов" и имеют ли к ней отношение власти России.

Лейбористская партия заверила газету, что не имеет никакого отношения к обнаруженным ботам.

Посольство России в Лондоне, комментируя публикацию Sunday Times, назвало ее "информационным вбросом".

"Что же касается публикации, то с точки зрения логики она попросту несерьёзна. Абсурдно предполагать, что несколько тысяч "ботов" (из 17 миллионов существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев", - заявило посольство.

Профессор Талавера рассказал Би-би-си, что он при помощи специальной программы весной 2017 года собирал твиты на тему выборов, отсеивая их по шестнадцати ключевым словам.

В этом году, после всех известных медийных скандалов с предполагаемым вмешательством России в демократические процессы, журналисты Sunday Times решили попробовать проанализировать эти твиты и попросили Талаверу подобрать записи за последний месяц перед выборами, с 9 мая по 7 июня 2017 года, от пользователей, отвечающих трем критериям: русский язык профиля, Россия в качестве местоположения и московское время в разделе "часовой пояс".

В результате Александр Талавера набрал для Sunday Times 21448 твитов от 13,5 тысячи пользователей.