Парламент Армении не утвердил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Три недели назад Никол Пашинян был лишь представителем немногочисленной оппозиции

Армянский парламент отверг кандидатуру лидера партии "Елк" Никола Пашиняна, претендовавшего на пост премьер-министра страны, сообщает корреспондент Би-би-си.

45 депутатов парламента поддержали кандидатуру Пашиняна, 55 проголосовали против, двое воздержались.

Лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян был единственным кандидатом. Его кандидатуру выдвинула фракция "Елк", обладающая в законодательном органе девятью голосами.

Согласно конституции Армении, в такой ситуации через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра.

Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания и досрочным выборам.

"Вы переходите границу самоуничтожения"

Ранее во вторник парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении приняла решение голосовать против кандидатуры Н.Пашиняна.

Партия обладает абсолютным большинством голосов в парламенте - у нее 58 депутатов.

По словам Пашиняна, Республиканская партия обсуждениями в парламенте Армении по вопросу избрания нового премьер-министра уничтожила сама себя.

"Вы переходите границу самоуничтожения, откуда возврата нет. Но у вас еще есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить. Это лишь вопрос времени", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении накануне голосования.

"Политическое цунами"

Перед голосованием Пашинян в течение нескольких часов отвечал на вопросы членов парламента.

Коллеги-депутаты расспрашивали Пашиняна о его позиции в отношении внутренней и внешней политики, банковских ставок и демографии.

Оппозиционер, которого считают лидером победившей мирной революции, заявил, что главной своей задачей считает прекращение страданий людей, у которых правительство "отнимает последние копейки".

В ходе продолжительных ответов на вопросы Пашинян сказал, что на следующий же день после своего избрания снимет все торговые барьеры, а также предпримет меры поддержки малого бизнеса.

На вопрос о том, почему им так восхищаются Михаил Саакашвили и Алексей Навальный, Пашинян ответил, что не знаком ни с тем, ни с другим.

Media playback is unsupported on your device Еще несколько недель назад Никола Пашиняна мало кто знал

Лидер партии "Елк" заявил, что если парламент откажется избрать его премьером, в Армении начнется "политическое цунами". При этом Пашинян подчеркнул, что внеочередные выборы в стране неизбежны.

Повод для революции

В апреле этого года парламент Армении проголосовал за превращение страны из президентской в парламентскую республику, наделив премьер-министра широкими властными полномочиями. Главой правительства был избран Серж Саргсян, у которого только что истек второй президентский срок.

Ранее Саргсян, руководивший страной в течение 10 лет, обещал, что не будет премьер-министром. Его нарушенное обещание стало причиной крупных уличных демонстраций в Ереване и других городах.

Протестующие выражали недовольство коррупцией в стране, обвиняли Саргсяна в обострении отношений с Турцией и Азербайджаном, а также в нежелании пойти на меры по улучшению состояния малоимущих слоев населения в Армении.

Кроме того, Саргсяна критиковали за то, что его правительство поддерживает тесные отношения с Россией, где десять лет назад схожий политический маневр размена постами между президентом и премьер-министром совершил Владимир Путин.