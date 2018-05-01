Британский парламент принял свой "закон Магнитского"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не только заморские территории, но и Лондон все еще привлекает много грязных денег: в понедельник в парламенте вспоминали, что за год через Британию были отмыты 19 млрд фунтов

Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях. Все это призвано помочь в борьбе с коррупционерами из разных стран, в том числе России.

"Поправка Магнитского" в принятом в третьем чтении законе "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" позволит правительству Британии отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции.

Первыми "Акт Магнитского" шесть лет назад приняли Соединенные Штаты, затем их примеру последовали Канада и несколько европейских стран. Закон назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, умершего в следственном изоляторе.

Как утверждает его работодатель Уильям Браудер, он был замучен в тюрьме после того, как вскрыл схему хищения российскими чиновниками и полицейскими 230 миллионов долларов.

Первую часть своего "закона Магнитского" Британия приняла год назад в виде статьи в законе "О финансах преступного происхождения", которая позволяет правительству замораживать активы нарушителей прав человека и коррупционеров.

"Это очень важный момент и для Палаты общин, и для прав человека, приверженность соблюдению которых Британия всегда демонстрировала. Теперь мы с полным основанием можем сказать, что мы вместе выступили в защиту прав человека", - провозгласил замминистра иностранных дел Алан Данкан, который в понедельник представлял в дебатах по закону о санкциях сторону правительства.

И за "поправку Магнитского", и за закон о санкциях в целом голосовали и правящая Консервативная партия, и оппозиционная Лейбористская.

Правообладатель иллюстрации Parliament TV Image caption Палата общин несколько часов шумно обсуждала закон о санкциях

В вопросе о раскрытии бенефициаров компаний, зарегистрированных в "налоговых гаванях" во владениях британской короны и заморских территориях сторонам в парламенте пришлось пойти на компромисс и ограничиться полумерами.

Коронные владения - острова Мэн, Гернси и Джерси - вообще исключили из закона, а в части заморских территорий предписали министерству иностранных дел вести с ними работу по этому вопросу, по возможности подталкивать их к раскрытию регистров и регулярно отчитываться перед парламентом о ходе этой работы.

Оппозиция внесла поправку, согласно которой правительство должно было бы потребовать от заморских территорий и коронных владений до конца 2020 года сделать открытыми для публики имена реальных бенефициаров зарегистрированных в этих офшорах фирм.

Речь, в частности, о Британских Виргинских островах, Каймановых островах, Бермудах и Тёркс и Кайкос.

Неправительственная организация Global Witness недавно подсчитала, основываясь на открытых данных, что сейчас в британские заморские территории вложены примерно 34 млрд фунтов (47 млрд долларов), выведенных из России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В коронных владениях Британии - Джерси (на фото), Гернси и на острове Мэн - тоже, как говорят, прячутся сомнительные капиталы. Но их исключили из закона о санкциях, потому что они автономны

Само Соединенное Королевство открыло регистры для публики еще при предыдущем премьер-министре, Дэвиде Кэмероне.

Противники такого шага в отношении британских офшоров доказывают, что, во-первых, лондонские власти сами обязались соблюдать самостоятельность этих территорий.

"Они автономны и независимы, в том числе в налоговых вопросах, и они не представлены в этом парламенте", - напомнил Алан Данкан, объясняя, почему Лондон не должен навязывать заморским территориям свою волю.

Во-вторых, предсказывали противники раскрытия регистров в британских офшорах, в результате грязные деньги оттуда могут уйти оттуда в еще более труднодоступные места, и британские заморские территории лишатся дохода, а спецслужбы - возможности следить за преступным капиталом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Заморские территории самостоятельны, и Лондон не должен принимать для них законы, доказывал Алан Данкан

В-третьих, защитники офшоров говорят, что они при необходимости делятся информацией из регистров с правоохранительными органами, и этого достаточно.

Оппозиционеры возражали, что полностью открытый доступ к данным о владельцах тоже важен - в частности, для того, чтобы расследованиями коррупции могли заниматься общественные организации.

"С открытыми регистрами мы будем знать, где проходят потоки денег, мы будем лучше вооружены для того, чтобы помешать преступникам, желающим спрятать свое неправедно нажитое богатство. Это не достаточное, но необходимое условие", - доказывала лейбористка Хелен Гудман.

В итоге, однако, все проголосовали за вариант, предложенный правительством.

Важная формальность

В целом закон "О санкциях и борьбе с отмыванием капитала" понадобилось принять, чтобы наделить органы власти Великобритании соответствующими полномочиями после выхода страны из Евросоюза.

Сейчас участие Британии в разных санкционных режимах, в том числе в отношении России, в большой мере регулируется общими законами и соглашениями в рамках Евросоюза.

После того, как Британия перестанет быть членом ЕС - по планам это произойдет, по крайней мере, формально, в конце марта следующего года - ей понадобится уже самостоятельно вводить, поддерживать и отменять санкции.

Многие политические обозреватели предполагают, что после выхода из ЕС Британия может повести себя ощутимо жестче в отношении России, поскольку сейчас ее сдерживает необходимость консенсуса со странами ЕС, более благосклонно относящимися к Москве.

После третьего чтения в Палате общин законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием капитала" должен еще пройти т.н. стадию "пинг-понга" - взаимного согласования внесенных поправок между палатой лордов и палатой общин. После этого он будет утвержден королевой и станет законом.