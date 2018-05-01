Иранская ядерная программа: Тегеран обвинил Нетаньяху во лжи

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 30 апреля Нетаньяху провел презентацию собранных разведкой сведений о ядерной программе Ирана

Иранские власти назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лжецом после его заявлений о раскрытой израильской разведкой секретной ядерной программе Ирана.

Нетаньяху продемонстрировал копии иранских файлов, содержащих подробности проекта по производству ядерного оружия, который, как утверждается, был законсервирован 15 лет назад.

Иран, подписавший международный договор об ограничении своей ядерной деятельности в 2015 году, утверждает, что никогда не пытался разрабатывать атомное оружие.

Западные лидеры по-разному восприняли прозвучавшие днем ранее заявления израильского премьера.

Франция заявила, что часть представленной израильским премьером информации уже была обнародована в 2012 году, и подчеркнула важность ядерной сделки с Ираном.

По мнению Вашингтона, сведения, представленные Нетаньяху, говорят о том, что Тегеран может быть не совсем честным в выполнении условий этой сделки.

В ближайшие дни США должны решить, выходить из этого договора или нет. Президент Дональд Трамп, выступающий против этого договора, должен принять это решение до 12 мая.

Другие страны, подписавшие договор, в том числе Великобритания и Франция, утверждают, что Иран выполняет его условия, благодаря чему его способность производству обогащенного урана постепенно сокращается, и поэтому соглашение должно оставаться в силе.

Враждебность, сохраняющаяся между Ираном и Израилем в течение многих лет, продолжает усиливаться по мере того, как Тегеран наращивает свое военное присутствие в граничащей с еврейским государством Сирии.

Что говорит Иран?

Представитель иранского МИДа Баграм Хасеми заявил, что обвинения Нетаньяху в адрес Ирана "потрепанные, позорные и бесполезные".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что заявление Нетаньяху - это попытка повлиять на решение Трампа о выходе из договора.

Он сказал, что предъявленные свидетельства - повторение старых обвинений, и с ними уже давно разобралось МАГАТЭ, которому было поручено расследовать иранскую ядерную программу.

Как отреагировало МАГАТЭ?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не комментировало впрямую обвинения Нетаньяху, отослав к отчету, подготовленному организацией в 2015 году.

В этом отчете отмечалось, что в 2003 году агентство обнаружило в Иране работы, которые могли иметь отношение к разработке ядерного оружия.

Однако в том же отчете говорится, что после 2009 года никаких достоверных признаков возможных разработок ядерного оружия в Иране не зафиксировано.

Правообладатель иллюстрации DigitalGlobe Image caption Бывший завод по обогащению урана Фордо, фото 2009 года. Согласно договору, он должен был стать научным центром

Что было в документах?

В понедельник Нетаньяху представил, как он заявил, свидетельства существования тысяч "секретных ядерных файлов", показывающих, что Иран лгал о своих намерениях в сфере ядерных технологий перед подписанием договора в 2015 году.

Он обвинил Иран в проведении секретных разработок ядерного оружия, проходящих под названием "Проект Амад", и заявил, что Иран продолжал заниматься исследованиями в этой сфере и после того, как в 2003 году проект был закрыт.

Этот шаг последовал после того, как в 2002 году иранская оппозиционная группа сообщила, что Иран строит секретные ядерные объекты в обход Договора о нераспространении ядерного оружия, который эта страна подписала.

Отношения между Ираном и Израилем накалились после того, как Тегеран направил своих военных в соседнюю с Израилем Сирию.

Иран всегда отрицал намерения создать свое ядерное оружие и три года назад согласился свернуть свои программы по производству ядерной энергии в обмен на отмену международных санкций.

Израильский лидер не привел доказательств того, что Иран нарушает вступивший в действие в начале 2016 года договор.

Но он утверждает, что "Проект Амад" был продолжен в министерстве обороны Ирана. Он процитировал руководителя этого проекта: "Спецмероприятия будут проводиться под вывеской научно-исследовательских работ".

Что говорят США?

Поначалу Белый дом ответил, что обвинения Нетаньяху совпадают с их пониманием того, что у Ирана есть подпольная программа ядерного оружия.

Позднее, однако, это заявление было скорректировано, и настоящее время в нем было заменено на прошедшее.

В новом варианте говорилось, что у Ирана была такая программа. Объяснялось также, что в первом варианте была допущена техническая ошибка.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дональд Трамп настаивает на бессрочном запрете на обогащение урана для Ирана

"Информация, представленная премьер-министром Нетаньяху, добавляет новые и убедительные подробности таких попыток", - добавил представитель Совета национальной безопасности США.

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что эти документы без всяких сомнений доказывают, что иранский режим не говорил правду и прятал от мира и от МАГАТЭ огромный атомный архив.

Тем временем Роб Маллэй, участвоваший в переговорах с Ираном при президенте Бараке Обаме, скептически отнесся к обвинениям Нетаньяху, заявив, что, по его мнению, в них не было ничего нового.

Как насчет других ключевых игроков?

МИД Франции заявил, что находки израильской разведки лишь подчеркивают важность ядерной сделки с Ираном и подтверждают необходимость долгосрочных гарантий по вопросу иранской ядерной программы.

Ранее, в ходе встречи с американским лидером президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрывать ядерную сделку с Ираном нельзя до тех пор, пока не будет подготовлено новое, более всеобъемлющее соглашение.

Дональд Трамп настаивает на бессрочном запрете на обогащение урана для Ирана.

Представленные свидетельства подтверждают лишь то, что европейские державы знали более 15 лет, заявил представитель Франции.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Презентация Беньямина Нетаньяху не слишком впечатлила европейских лидеров

Представитель британского правительства сказал, что оно будет продолжать поддерживать договор с Ираном.

"Иранская ядерная сделка основана не на доверии к намерениям Ирана, она основана на системе жестких проверок", - сказал глава британского МИДа Борис Джонсон

Глава внешней политики Евросоюза Федерика Могерини сказала, что представленные премьером Нетаньяху документы не ставят под сомнение выполнение Ираном договора, и добавила, что они должны быть проанализированы МАГАТЭ.

Что представляет собой договор 2015 года?

Договор, подписанный Ираном, США, Китаем, Россий, Францией, Германией и Великобританией, предусматривает отмену международных санкций в отношении Ирана в ответ на свертывание им своей ядерной программы.

Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, Иран должен был резко сократить число своих центрифуг, обогащающих уран.

Он также был обязан сократить свои запасы обогащенного урана и не обогащать уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Количество центрифуг на заводах по обогащению урана в Натанзе и Фордо было ощутимо сокращено, а тонны обогащенного урана были отправлены на хранение в Россию.

Кроме того, согласно договору, представители МАГАТЭ могут без предупреждения проводить инспекции ядерных объектов Ирана.

Чем недоволен Трамп?

Дональд Трамп назвал этот договор худшим из всех, когда-либо подписанных. Он уже дважды отказался подтвердить конгрессу, что Иран выполняет возложенные на себя обязательства.

Трамп предупредил, что Соединенные Штаты полностью выйдут из этого договора 12 мая, если европейские страны, его подписавшие, а также конгресс не воспримут его озабоченности.

Президент США недоволен тем, что договор лишь ограничивает разработки Ираном ядерного оружия на определенный период и что он не смог остановить производство Ираном межконтинентальных баллистических ракет.

Он также заявил, что этот договор принес Ирану 100 млрд долларов прибыли, которые Тегеран использует на покупку вооружений, репрессии и поддержку терроризма на Ближнем Востоке.