Всеобщая забастовка в Армении: многие магистрали перекрыты

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В Ереване началась "тотальная забастовка", объявленная накануне лидером оппозиции Николом Пашиняном. Он призвал начать акции гражданского неповиновения, после того как Национальное собрание не утвердило его премьером.

Перекрыта дорога из Еревана в международный аэропорт "Звартноц". Силы безопасности пока никак не вмешиваются в происходящее, передает из армянской столицы корреспондент Русской службы Сергей Горяшко.

По данным Интерфакс, пассажиры добираются до аэропорта пешком.

В отелях постояльцам накануне советовали уезжать до 7 утра, если они планировали выбраться из города. Как оказалось, не зря: через блок-посты сейчас пропускают только журналистов, и то не везде, сообщает наш корреспондент.

С утра на площади Республики собрались несколько десятков протестующих с армянскими флагами. Они выстроились живой цепью на примыкающей к площади улице Амиряна, перекрыв по ней движение.

Media playback is unsupported on your device Никол Пашинян не избран премьер-министром Армении

Одни водители, подъезжая к "блок-посту", сигналили и махали митингующим из окон. Другие пытались убедить демонстрантов пропустить машины на площадь, но митингующие не сдавались, даже когда автомобили ехали прямо на них.

"Просто понимаете, это митинг, дорога закрыта", - объясняла девушка водителю сигналившего "Мерседеса". Водитель в итоге сдался и уехал.

Затем улицу перекрыли несколькими машинами. Хозяйка одной из них открыла двери и включила музыку — ту же, которая звучала вчера на площади.

Таким же образом протестующие приступили к перекрытию других улиц. К 10 утра по местному времени весь центр города оказался заблокирован.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никол Пашинян призвал сторонников блокировать все пути сообщения в стране

"Поддерживаю [акции], но не таким способом, — сказал Би-би-си Армен, водитель стоявшего перед импровизированным блок-постом такси. — Все по уму должно быть. Слушайте, врачи хотят на работу дойти, журналисты!"

"Наоборот, ещё активнее будет, ещё больше людей на митинг соберётся. Вся страна стоит, везде перекрывают дороги. Пешком люди в Ереван идут. Несмотря на все неудобства, люди все равно поддерживают оппозицию", - уверен таксист Александр.

Правда, сам он считает, что протестовать надо иначе: "Мой сын попал между двух перекрытий, в середине стоит, и никуда не может двигаться".

Студент ереванского медучилища Тарон живет в Армавирском регионе Армении и приехал во вторник утром на учебу. Однако выяснилось, что занятий сегодня нет, а как вернуться домой, Тарон не представляет: железная дорога перекрыта.

Но к происходящему он относится нормально: "Люди хотят жить хорошо, чтобы у них работа и учёба была нормальной". Нынешняя власть, по его мнению, этому мешает.

Во вторник депутаты парламента проголосовали против избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны, несмотря на массовые демонстрации в его поддержку.

По конституции Армении, у Пашиняна есть вторая попытка пройти утверждение в парламенте.

Новое голосование должно состояться 8 мая. Затем, если Пашиняна не выберут во второй раз, власть перейдёт к временному правительству во главе с и.о. премьера Кареном Карапетяном. Оно должно будет назначить новые парламентские выборы.