Музыканты ABBA: "Нам не надо никому ничего доказывать"

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Один из основателей группы ABBA Бенни Андерсон заявил, что его музыкальный коллектив не пытается ничего доказать, выпуская новые песни.

На прошлой неделе популярный в прошлом веке ансамбль записал две новые песни, которые будут выпущены до конца года.

"Я не думаю, что нам нужно что-то доказывать. Мне не кажется, что нам нужно задумываться: "А что, если раньше было лучше?", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Возможно, так оно и есть, но нам все равно. Мы занимаемся этим, потому что думаем, что это здорово. Нам очень понравилось. Посмотрим. Надеюсь, понравится и вам", - добавил он.

Он рассказал, что песни родились в студии, когда он работал с Бьорном Ульве над концертным проектом, в котором песни группы со сцены будут исполнять аватары.

"Мы подумали, может, попробуем написать пару песен, спросим дам, не хотели бы они прийти и спеть. Они сказали - да, конечно. Так что все получилось просто благодаря радости", - сказал Ульве.

Также он поделился тем, как будут звучать две новые песни, но подчеркнул, что работа над ними еще не завершена.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Бьорн Ульве и Бенни Андерсон написали мюзикл "Шахматы" в соавторстве с Тимом Райсом

"Одна из песен звучит очень современно. Другая по стилю могла быть написана в 1972 году. Так что не знаю, посмотрим. Они пока еще не закончены. Записаны вокальные партии, но они еще не сведены, мы над ними пока не работали. Но я думаю, получится неплохо", - отметил он.

На вопрос, как новые песни впишутся в наследие ABBA, музыкант сказал: "Думаю, впишутся хорошо. Они точно звучат в духе песен ABBA".

Андерсон добавил: "Как только Фрида и Агнета начинают петь, сразу слышишь, что это ABBA".

Музыканты отвечали на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной мюзиклу "Шахматы", над которым они работали совместно с поэтом Тимом Райсом.

Действие мюзикла разворачивается во время холодной войны и рассказывает о шахматном поединке между двумя гроссмейстерами из СССР и США.

Их противостояние не ограничивается шахматной доской - мужчины бьются за сердце девушки, которая работает менеджером американца, но влюбляется в русского.

Первые отзывы критиков были как положительными, так и отрицательными. За постановку мюзикла отвечала Английская национальная опера. Главные партии исполнили Майкл Бол и Александра Берк.