Музыканты ABBA: "Нам не надо никому ничего доказывать"
Один из основателей группы ABBA Бенни Андерсон заявил, что его музыкальный коллектив не пытается ничего доказать, выпуская новые песни.
На прошлой неделе популярный в прошлом веке ансамбль записал две новые песни, которые будут выпущены до конца года.
"Я не думаю, что нам нужно что-то доказывать. Мне не кажется, что нам нужно задумываться: "А что, если раньше было лучше?", - сказал он в интервью Би-би-си.
"Возможно, так оно и есть, но нам все равно. Мы занимаемся этим, потому что думаем, что это здорово. Нам очень понравилось. Посмотрим. Надеюсь, понравится и вам", - добавил он.
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Он рассказал, что песни родились в студии, когда он работал с Бьорном Ульве над концертным проектом, в котором песни группы со сцены будут исполнять аватары.
"Мы подумали, может, попробуем написать пару песен, спросим дам, не хотели бы они прийти и спеть. Они сказали - да, конечно. Так что все получилось просто благодаря радости", - сказал Ульве.
Также он поделился тем, как будут звучать две новые песни, но подчеркнул, что работа над ними еще не завершена.
"Одна из песен звучит очень современно. Другая по стилю могла быть написана в 1972 году. Так что не знаю, посмотрим. Они пока еще не закончены. Записаны вокальные партии, но они еще не сведены, мы над ними пока не работали. Но я думаю, получится неплохо", - отметил он.
На вопрос, как новые песни впишутся в наследие ABBA, музыкант сказал: "Думаю, впишутся хорошо. Они точно звучат в духе песен ABBA".
Андерсон добавил: "Как только Фрида и Агнета начинают петь, сразу слышишь, что это ABBA".
Музыканты отвечали на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной мюзиклу "Шахматы", над которым они работали совместно с поэтом Тимом Райсом.
Действие мюзикла разворачивается во время холодной войны и рассказывает о шахматном поединке между двумя гроссмейстерами из СССР и США.
Их противостояние не ограничивается шахматной доской - мужчины бьются за сердце девушки, которая работает менеджером американца, но влюбляется в русского.
Первые отзывы критиков были как положительными, так и отрицательными. За постановку мюзикла отвечала Английская национальная опера. Главные партии исполнили Майкл Бол и Александра Берк.