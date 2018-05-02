Image caption Аарон Трейвик

В Вашингтоне найден мертвым 28-летний руководитель биотехнической компании Ascendance Biomedical Аарон Трейвик. Трейвик называл себя биохакером и тестировал непроверенные и не прошедшие сертификацию препараты на себе.

Тело Трейвика обнаружили в так называемой камере сенсорной депривации - темной капсуле с водой, которую используют для медитаций.

О смерти Аарона Трейвика первым сообщило издание Vice. Полиция заявила, что не видит признаков криминальной составляющей в его смерти. Дополнительных сведений, которые помогли бы пролить свет на причины смерти, пока не приводится.

Несколько месяцев назад Трейвик привлек внимание СМИ, когда прилюдно вколол себе нелицензированный препарат, который, как он утверждал, излечит его от герпеса.

Трейвик утверждал, что его компания, работающая в области так называемого биохакинга, разработала "экспериментальный комплекс", который способен исцелять от ВИЧ, СПИДа и герпеса, однако не представил независимого подтверждения своим словам.

Под биохакингом понимают попытки энтузиастов исправить биологию собственного организма, задействуя набор различных мер, среди которых изменение образа жизни и диеты, хирургия и применения нелицензированных препаратов.

За несколько месяцев до смерти у Трейвика разгорелся конфликт с другими биохакерами, связанными с Ascendance Biomedical.

Близкие к компании исследователи сообщили Vice, что Трейвик не выходил на связь с коллегами последний месяц. В феврале 2018 года в ходе конфликта с несколькими сотрудниками Ascendance Biomedical в офисе во Флориде он заперся в лаборатории компании и отказывался выходить.

Причиной конфликта стало несогласие его коллег с тем, как Трейвик говорит о биохакинге в СМИ.

Знакомый Трейвика Тристан Робертс, который также испытывал на себе препараты Ascendance Biomedical, заявил, что биохакер стремился к революции в медицине.

Он отметил, что методы Трейвика многие представители научного сообщества не одобряли, но никто не сомневался в искренности его намерений.

Биохакер-шоумен

Аарон Трейвик, болевший герпесом, приобрел известность, когда в феврале 2018 года на конференции в Техасе демонстративно снял штаны и вколол себе препарат, который, как утверждал биохакер, якобы излечивает от этого недуга.

Трейвик также утверждал, что его компания разработала "вакцину" от герпеса, хотя никакими научными исследованиями его слова подтверждены не были. В настоящее время герпес считается неизлечимым заболеванием.

Трейвик в интервью утверждал, что его компания вскоре будет способна лечить рак.

Не имевший никакого медицинского или биохимического образования Трейвик утверждал, что у Ascendance Biomedical есть препарат, способный лечить ВИЧ.

В октябре 2017 года он провел демонстрацию в прямой трансляции в "Фейсбуке" применения этого препарата на ВИЧ-положительном биохакере Тристане Робертсе. Результат применения этого препарата достоверно неизвестен.

В сообществе биохакеров критиковали Трейвика за то, что он устраивает из околонаучного движения шоу, проводит публичные эксперименты и бросается громкими заявлениями, не будучи способным их как-либо подтвердить документально.

Кто такие биохакеры?

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Биохакерами принято называть людей, самостоятельно проводящих над собой те или иные эксперименты, направленные на расширение человеческих возможностей.

Это касается как приема медикаментов без назначения врача, так и экспериментов с редактированием генома с помощью технологии CRISPR. Научного доказательства однозначной эффективности метода нет.

Компании, аналогичные Ascendance Biomedical, пользуются лазейкой в американском законодательстве, которая не запрещает эксперименты с лекарствами в том случае, если они проводятся на самом исследователе и по его воле.

В сентябре 2017 года создатель проекта Ostrovok.ru, IT-предприниматель Сергей Фаге написал пост о том, как он с помощью различных медикаментов и контроля за параметрами организма занимается улучшением своего здоровья. Пост Фаге вызвал широкий резонанс в Рунете.