В Израиле обвинили российских военных в сбоях GPS в аэропорту Тель-Авива

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Россия может нести ответственность за сбои в работе системы GPS в районе аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщают израильские СМИ со ссылкой на свои источники. О помехах, которые создают трудности для полетов на протяжении последних трех недель, накануне сообщило управление аэропортов Израиля.

Как сообщило радио "Галей ЦАХАЛ", подведомственное Армии обороны Израиля, его источники предполагают, что проблема может быть вызвана средствами радиоэлектронной борьбы, которые Россия применяет в Сирии или Средиземном море.

О том же пишет газета "Гаарец" со ссылкой на выводы комплекса израильских спецслужб.

Российский посол в интервью "Галей ЦАХАЛ" назвал предположение о причастности России "фейк-ньюс". Такой же комментарий агентство РИА Новости получило от источника в российских дипломатических кругах.

Накануне в управлении аэропортов Израиля заявили, что получили от экипажей самолетов множество сообщений о помехах в работе GPS в районе Бен-Гуриона. В то же время ведомство заверило, что приняло меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Как отмечает газета "Гаарец", система GPS используется для навигации в воздушном пространстве Израиля, а также во время взлета и посадки. Источник издания отметил, что пилоты также могут использовать альтернативные навигационные системы.

Осенью прошлого года на перебои в работе GPS во время учений НАТО жаловались Норвегия и Финляндия. Их власти также связывали проблемы с действиями российских военных.

"Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований", - комментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Радиосигнал со спутников системы GPS можно заглушить более мощным сигналом станции помех, либо, как происходит в более сложных и современных системах радиоэлектронной борьбы, его можно подменить своим, ложным сигналом.

Россия в последние годы вкладывает большие средства в системы радиоэлектронной борьбы, в арсенале страны есть как простые "глушилки", так и более сложные системы, способные "отправить" приемник GPS в точку с другими координатами.

Так, в 2016 году в Москве пользователи навигаторов обратили внимание на то, что в районе Кремля их приборы стали показывать местонахождение в районе аэропортов. Тогда эксперты предполагали, что таким образом спецслужбы предотвращали использование дронов над стратегическими объектами.