Джулиани: Трамп вернул деньги, выплаченные порноактрисе за молчание

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Раньше Трамп говорил, что ничего не знает о выплатах Дэниэлс

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, присоединившийся к команде юристконсультов президента США Дональда Трампа, заявил, что Трамп лично вернул своему адвокату Майклу Коэну 130 тыс. долларов, выплаченных порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Заявление Джулиани расходится со словами самого Трампа, который раньше утверждал, что ничего не знал о выплатах порноактрисе.

Джулиани отметил, что для выплат Дэниэлс не использовались деньги, пожертвованные на президентскую кампанию Трампа.

В середине февраля Майкл Коэн признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов из своего кармана в 2016 году.

Адвокат тогда отказался уточнить, за что именно заплатил деньги Дэниэлс, а СМИ сообщали, что актрисе заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом. Трамп утверждает, что связи не было.

"Все прошло через адвокатскую контору, президент вернул деньги", - сказал Джулиани в эфире телеканала Fox News. Деньги возвращались "в течение нескольких месяцев", добавил он.

Трамп "не знал деталей, насколько я понимаю, но знал о договоренности в общих чертах, о том, что Майкл [Коэн] решает такие вопросы", - добавил Джулиани.

В марте Сторми Дэниэлс подала в суд на Трампа. В иске актрисы говорится, что адвокат Коэн пытался заставить ее хранить молчание. Адвокаты Трампа подали к актрисе встречный иск о диффамации на 20 млн долларов.

Адвокат Дэниэлс Майкл Авенатти в четверг заявил, что заявление Джулиани "должно привести американцев в ярость".

"Несколько месяцев назад мы предсказали, что докажем, что американцам солгали про выплату 130 тысяч, и о том, что на самом деле знал Трамп", - написал Авенатти в "Твиттере".

Изначально Коэн отрицал факт выплат, но позже признался, что заплатил Сторми Дэниэлс в частном порядке из своих личных денег в октябре 2016 года, чтобы она хранила молчание.

Сам Трамп никак не участвовал в этом соглашении, говорил Коэн. Однако сам президент недавно признал, что со Сторми Дэниэлс был заключен "договор".

В заявлении, опубликованном New York Times, Коэн также говорил, что ни Трамп, ни его предвыборный штаб ничего не знали о выплате, и что деньги ему никто не возвращал.

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне

На откровение Руди Джулиани можно посмотреть с двух сторон.

Первая версия - бывший мэр Нью-Йорка действовал самостоятельно, и ему удалось застать команду президента врасплох. В таком случае возвращение Джулиани в большую политику будет краткосрочным.

Вторая версия - это был спланированный "слив" в рамках дружественного ток-шоу Шона Ханнити на Fox News. В этом случае кого-то в Белом доме заявление Джулиани могло удивить, но в целом мы видим коммуникационную стратегию. Возможно, Джулиани и Трамп решили, что юридические риски от сокрытия того, что Трамп вернул деньги, страшнее репутационных рисков, связанных с признанием того, что президент солгал о выплате.

В прошлом политические скандалы не причиняли Трампу вреда, и с этим скандалом, возможно, будет так же. Однако эпопея со Сторми Дэниэлс оказалась долгоиграющей. Даже после заявления Джулиани может оказаться, что выплаты президента и Коэна Сторми Дэниэлс были нарушением закона о финансировании политических кампаний.