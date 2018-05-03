Больше 70 человек погибли в Индии из-за гроз и песчаных бурь
Больше 70 человек погибли на севере Индии в результате обрушившихся на эту часть страны гроз и песчаных бурь. Сильнее всего пострадал штат Уттар-Прадеш.
В ряде случаев причиной смерти людей стали удары молний.
Многие жилые дома в Уттар-Прадеш и Раджастане полностью разрушены.
Свыше ста человек получили ранения.
В стране развернута масштабная спасательная операция, также власти распорядились ликвидировать последствия разгула стихии.
На севере Индии нарушена подача электроэнергии и работа общественного транспорта, повалены деревья.
Власти штата объявили, что семьям погибших будет выплачено по 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) в качестве компенсации.