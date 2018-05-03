Больше 70 человек погибли в Индии из-за гроз и песчаных бурь

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Больше 70 человек погибли на севере Индии в результате обрушившихся на эту часть страны гроз и песчаных бурь. Сильнее всего пострадал штат Уттар-Прадеш.

В ряде случаев причиной смерти людей стали удары молний.

Многие жилые дома в Уттар-Прадеш и Раджастане полностью разрушены.

Свыше ста человек получили ранения.

В стране развернута масштабная спасательная операция, также власти распорядились ликвидировать последствия разгула стихии.

На севере Индии нарушена подача электроэнергии и работа общественного транспорта, повалены деревья.

Власти штата объявили, что семьям погибших будет выплачено по 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) в качестве компенсации.