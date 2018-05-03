Вдова китайского правозащитника Лю Сяобо: "Я готова умереть в знак протеста"
Вдова китайского писателя и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо заявила, что готова умереть в знак протеста против своего содержания под домашним арестом.
57-летняя Лю Ся была заключена под домашний арест в 2010 году, вскоре после того, как ее муж получил Нобелевскую премию. При этом ей не предъявили никаких обвинений.
Друг Лю Ся - живущий в Германии писатель Ляо Иву - сообщил, что разговаривал с ней по телефону на этой неделе, и она сказала ему, что для нее легче умереть, чем жить.
"Для меня нет ничего проще, чем использовать смерть как сопротивление", - цитирует он ее слова на портале ChinaChange.
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"Мне нечего бояться. Если я не могу жить, то я умру у себя дома. Сяобо умер, и для меня в этом мире ничего не осталось", - признается Лю Ся.
Ляо Иву также опубликовал аудиозапись телефонного разговора с Лю Ся, который состоялся в апреле. На ней можно услышать, как она несколько минут плачет, а затем говорит: "Я готова умереть здесь... Если я умру, со всем этим будет покончено".
Ранее дипломаты из стран Запада призывали Пекин разрешить Лю Ся уехать за границу, а посол Германии в Китае завил в интервью изданию South China Morning Post, что немецкие власти готовы пустить ее в страну.
В четверг представитель МИД Китая Хуа Чун Ин заявила, что у нее нет информации по поводу ситуации вокруг Лю Ся.
"Лю Ся - гражданка Китая. Соответствующие власти выполнят необходимые процедуры в соответствии с законом", - сказала она.
Лю Сяобо был одним из самых известных демократических активистов в Китае и выступал с резкой критикой властей страны.
В июле 2017 года он скончался в возрасте 61 года от рака печени, отбывая 11-летний тюремный срок по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя.
Лю Сяобо стал первым лауреатом Нобелевской премии мира, который умер в заключении, после немецкого пацифиста Карла фон Осецкого, умершего в тюрьме в нацистской Германии в 1938 году.
После смерти Лю Сяобо правозащитные группы неоднократно просили Пекин освободить из-под домашнего ареста его вдову, а ее друзья и адвокаты утверждали, что она страдает от депрессии и что ее лишили права переписки.
Китайские власти также препятствовали попыткам журналистов пообщаться с Лю Ся.