Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Китая настаивают, что Лю Ся является "свободным гражданином"

Вдова китайского писателя и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо заявила, что готова умереть в знак протеста против своего содержания под домашним арестом.

57-летняя Лю Ся была заключена под домашний арест в 2010 году, вскоре после того, как ее муж получил Нобелевскую премию. При этом ей не предъявили никаких обвинений.

Друг Лю Ся - живущий в Германии писатель Ляо Иву - сообщил, что разговаривал с ней по телефону на этой неделе, и она сказала ему, что для нее легче умереть, чем жить.

"Для меня нет ничего проще, чем использовать смерть как сопротивление", - цитирует он ее слова на портале ChinaChange.

"Мне нечего бояться. Если я не могу жить, то я умру у себя дома. Сяобо умер, и для меня в этом мире ничего не осталось", - признается Лю Ся.

Ляо Иву также опубликовал аудиозапись телефонного разговора с Лю Ся, который состоялся в апреле. На ней можно услышать, как она несколько минут плачет, а затем говорит: "Я готова умереть здесь... Если я умру, со всем этим будет покончено".

Ранее дипломаты из стран Запада призывали Пекин разрешить Лю Ся уехать за границу, а посол Германии в Китае завил в интервью изданию South China Morning Post, что немецкие власти готовы пустить ее в страну.

В четверг представитель МИД Китая Хуа Чун Ин заявила, что у нее нет информации по поводу ситуации вокруг Лю Ся.

"Лю Ся - гражданка Китая. Соответствующие власти выполнят необходимые процедуры в соответствии с законом", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лю Сяобо неоднократно попадал в тюрьму за свою диссидентскую деятельность

Лю Сяобо был одним из самых известных демократических активистов в Китае и выступал с резкой критикой властей страны.

В июле 2017 года он скончался в возрасте 61 года от рака печени, отбывая 11-летний тюремный срок по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя.

Лю Сяобо стал первым лауреатом Нобелевской премии мира, который умер в заключении, после немецкого пацифиста Карла фон Осецкого, умершего в тюрьме в нацистской Германии в 1938 году.

После смерти Лю Сяобо правозащитные группы неоднократно просили Пекин освободить из-под домашнего ареста его вдову, а ее друзья и адвокаты утверждали, что она страдает от депрессии и что ее лишили права переписки.

Китайские власти также препятствовали попыткам журналистов пообщаться с Лю Ся.