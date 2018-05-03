Минфин предложил новый налог для россиян. Теперь для фрилансеров

Правообладатель иллюстрации Shamukov Ruslan/TASS Image caption Самозанятым, которые заявят о себе в ФНС, продлят налоговые каникулы до конца 2019 года

Минфин России предлагает ввести налог на профессиональный доход для россиян, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам и зарабатывающих меньше 10 млн рублей (160 тысяч долларов) в год.

Речь идет о тех, кто не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, пояснил замминистра финансов Илья Трунин. Для тех, кто оказывает услуги физлицам, налог может составить 3%, юрлицам - 6%. По словам Ильи Трунина, в пилотном режиме этот налог заработает в 2019 году в отдельных регионах.

По словам Трунина, налог на профессиональный доход будет уплачиваться с каждой транзакции, и никакими другими налогами доходы самозанятых облагаться не будут. Но воспользоваться этой системой смогут только те, кто получает до 10 млн рублей в год, уточнил Трунин. Все что выше - подпадает под другие налоговые режимы.

Кого это может коснуться? Речь идет о самозанятых россиянах. Пока точного определения самозанятости в законе нет. Но речь идет, в частности, о тех, кто оказывает услуги, но не регистрируется как индивидуальный предприниматель, - нянях, сиделках, репетиторах, домработницах, фотографах, мастерах по ремонту, частных водителях.

Всего в России, по оценке Совета Федерации, число самозанятых составляет от 15 до 22 млн человек. Фонд обязательного медицинского страхования считает самозанятыми 15 млн человек. Это те, кто обращается за медпомощью, утверждая, что имеют работу, но страховых взносов за них не отчисляется.

Власти уже не первый год хотят вывести этих людей из тени и тем самым сократить "серую" зону рынка труда.

С прошлого года самозанятые получили возможность встать на учет в Федеральной налоговой службе. Для трех категорий самозанятых - нянь, репетиторов и домработниц - ввели налоговые каникулы. Минфин в этом году предложил продлить срок каникул до конца 2019 года.

Но пока эти меры не сработали. Вышли из тени и зарегистрировались, по данным на 1 апреля 2018 года, только 1289 самозанятых граждан, из них с начала 2018 года - 350 человек.

Теперь минфин предлагает ввести для них налог и удобную схему его уплаты. В частности, ведомство предлагает создать специальное приложение, идентифицирующее пользователя по биометрическим данным. Там пользователь сможет прикрепить банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог.

Если гражданин уже зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, он сможет выбрать, по какой схеме платить налоги - по новому налоговому режиму или по "упрощенке". При этом минфин признает, что пользователь будет уплачивать налог только с задекларированной суммы, и проконтролировать, действительно ли он столько заработал, невозможно.

Предельный размер дохода, по которому можно будет воспользоваться специальным налоговым режимом, еще обсуждается. Минфин предлагает порог до 10 млн рублей годового дохода. Те, чьи доходы превышают эту планку, попадают в другую категорию налогоплательщиков.

Это не первая налоговая инициатива в этом году. В марте сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможном повышении налогов. В том числе обсуждается возможность повышения НДФЛ, говорили они.

Повышение налоговой нагрузки - это возможный ответ на вопрос, где взять средства на выполнение задач нового шестилетнего срока для президента Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он анонсировал масштабные программы обновления инфраструктуры, поддержки семьи и увеличения расходов на здравоохранение и образование.

Только на развитие социальной сферы, ремонт и строительство дорог и программу профориентации для школьников он обещал выделить 15,5 трлн рублей (268,5 млрд долларов). Это сопоставимо с доходами федерального бюджета на 2018 год.

По оценке экономистов "Росбанка", суммарно общие затраты на реализацию обещаний президента составят в 2018-2024 годах 20,5 трлн рублей (355 млрд долларов).