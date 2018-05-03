Роман Полански исключен из Киноакадемии США, вручающей "Оскары"

Правообладатель иллюстрации Reuters/EPA Image caption Билл Косби (слева) и Роман Полански

Режиссер Роман Полански и комик Билл Косби исключены из членов американской Академии кинематографических искусств и наук, вручающей главную кинонаграду, премию "Оскар".

В прошлом месяце Косби - актер, режиссер, продюсер, сценарист и музыкант - был признан виновным в сексуальных домогательствах. А Полански признал себя виновным по обвинению в занятиях сексом с несовершеннолетними: в 1977 году его партнершей была 13-летняя девочка.

Продюсер Харви Вайнштейн был исключен из Киноакадемии в прошлом году, после серии обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Решение об исключении Полански и Косби было принято в результате голосования во вторник, а официально сообщили о нем в четверг.

Роман Полански сам является лауреатом "Оскара": в 2003 году он получил премию как лучший режиссер за фильм "Пианист".

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