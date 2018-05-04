Глава ОЗХО назвал количество "Новичка", примененное в Солсбери

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для отравления Скрипалей использовали "от четверти до половины стаканчика" жидкого вещества, пишет New York Times

Глава Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) в интервью New York Times сказал что при нападении на Сергея и Юлию Скрипалей было применено от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

Ахмет Узюмджю сказал, что такая большая доза говорит о том, что вещество почти наверняка было произведено в военных целях, а не для проведения научных исследований.

"Для исследовательских работ вам может понадобиться 5-10 граммов вещества, но, судя по всему, в Солсбери было использовано гораздо больше. Мне сказали, что речь идет о 50 или даже 100 граммах", - сказал Узюмджю.

Узюмджю сообщил, что уже предпринял меры с тем, чтобы "Новичок" был добавлен в список различных видов химического оружия, которые отслеживает ОЗХО.

Теперь все страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, в том числе Россия, США и Великобритания, должны объявить, есть ли в их запасах более 5 или 10 граммов "Новичка", необходимых для научно-исследовательских работ и создания противоядия.

По словам главы ОЗХО, эксперты организации собрали пробы "Новичка" с ручки входной двери дома Скрипаля, скамейки, на которой нашли экс-полковника ГРУ и его дочь, и в ряде других мест.

Вещество оказалось чрезвычайно стойким, и на него не действуют изменения в погоде, сказал глава организации. Именно поэтому, несмотря на прошедшее с момента отравления время, экспертам удалось обнаружить образцы этого нервно-паралитического вещества.

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"Новичок" станет первым новым веществом, добавленным в список ОЗХО с 1993 года, когда была подписана конвенция.

ОЗХО была создана после окончания холодной войны. Цель организации - уничтожение химического оружия.

Россия утверждает, что у нее нет запасов "Новичка", но британские власти говорят, что у них есть доказательства обратного.

Узюмджю также сказал, что вещество было особо чистым, без примесей.