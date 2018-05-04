Пентагон: китайские военные ослепляют американских пилотов лазерами

Правообладатель иллюстрации MOD Image caption Китайские военные регулярно направляют лазеры на самолеты США, жалуются в Пентагоне

Пилотов военных самолетов, заходящих на посадку на базе США в Джибути, регулярно пытаются ослепить военными лазерами с китайской военно-морской базы, которая находится в нескольких километрах, утверждают в Пентагоне.

США передали Китаю официальную жалобу с простьбой расследовать инциденты, которые американские военные считают "очень серьезными".

В одном случае двое летчиков заходившего на посадку транспортного самолета получили легкие повреждения глаз, сообщили в Пентагоне.

"Это очень серьезные инциденты. Мы заявили формальный протест правительству Китая и требуем расследования", - сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, за последние недели подобные случаи происходили не более десяти раз.

Китайское министерство обороны не комментировало обвинения, однако представитель МИДа Хуа Чуньин заявила, что они не соответствуют действительности.

"Я могу сказать вам, что китайская сторона, проведя проверки, пришла к выводу и довела до США, что их так называемая критика не имеет ничего общего с фактами", - цитирует Хуа Чуньин агентство Рейтер.

Неясные намерения

Военная база США в Джибути, на полуострове Сомали, используется для контртеррористических операций в Африке и на Ближнем Востоке.

В августе прошлого года в нескольких километрах от базы США открылась первая военная база Китая за рубежом. Это военно-морская база снабжения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В прошлом году Китай открыл свою первую военную базу за рубежом

Белый дом тем временем сделал ряд заявлений о военной активности Китая в Южно-Китайском море, включая сообщения о размещении нового военного оборудования на территории стратегически важных спорных островов Спратли.

"Нам прекрасно известно о деятельности Китая в Южно-Китайском море", - заявила поредставитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы выразили наше беспокойство непосредственно Китаю, здесь будут как краткосрочные, так и долгосрочные последствия", - добавила она.

Территория островов оспаривается Китаем, Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В 2016 году международный трибунал постановил, что Китай не имеет исторических прав на острова архипелага, однако Пекин не согласен с этим решением.