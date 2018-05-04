Путин простится с правительством на закрытой встрече перед инаугурацией

Правообладатель иллюстрации Alexey Druzhinin/TASS Image caption Нынешний состав кабинета министров в последний раз встретится с Путиным накануне инаугурации

Кремль не будет проводить традиционного приема после инаугурации президента, но накануне, 6 мая, президент Владимир Путин проведет закрытую встречу с членами правительства, на которой поблагодарит действующий кабинет министров за работу, рассказали источники Русской службы Би-би-си.

Кандидатура нового премьер-министра может быть внесена в Госдуму сразу после инаугурации 7 мая, а уже 8 мая депутаты соберутся, чтобы проголосовать за нового председателя правительства, сообщили источники РБК, Интерфакса и РИА Новости.

А накануне утверждения Путина президентом России глава государства встретится с пока еще действующими министрами и вице-премьерами на закрытой встрече в Большом Кремлевском дворце, рассказал Русской службе Би-би-си близкий к Кремлю собеседник и подтвердили два федеральных чиновника (все они попросили об анонимности, так как не уполномочены комментировать СМИ график главы государства).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си об этой встрече не ответил.

"Формально правительство уйдет в отставку. Вот президент пообщается с кабинетом, поблагодарит за работу. Он к этому всегда очень внимательно относится", - говорит один из собеседников Би-би-си. По его словам, подобные неформальные прощания проходили и ранее, перед предыдущими сменами правительства.

Последнее заседание правительства в действующем составе состоялось на прошлой неделе. Аналитики, инсайдеры и СМИ утверждают, что с высокой степенью вероятности премьером останется Дмитрий Медведев. Сам кабинет может ждать значительное обновление. Вероятнее всего, кабмин покинет первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщал "Дождь" и подтверждали источники Би-би-си. Вероятно, что уйдет вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. По информации РБК, ее может сменить нынешний председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Официально чиновники не рассказывают о том, кто из них может продолжить работу в новом правительстве, ссылаясь на то, что решения принимает Путин. А Кремль традиционно не анонсирует кадровые вопросы, говорил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Действующие министры даже не анонсируют своего участия в Петербургском экономическом форуме, который пройдет в середине мая, ссылаясь на то, что будущий состав правительства неизвестен.

Однако некоторые уже делятся своими рабочими планами на период после инаугурации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала на брифинге в пятницу, что на середину мая у министра иностранных дел Сергея Лаврова запланирована встреча с министрами иностранных дел и обороны Египта. Встреча пройдет в формате "два плюс два" - с российской стороны в ней примут участие главы МИДа и минобороны.

В ответ на вопрос Русской службы Би-би-си о том, означают ли такие планы, что министр иностранных дел Сергей Лавров продолжит работать руководителем внешнеполитического ведомства, Захарова сказала: "До назначения нового правительства они все будут и.о.".

Ранее "Коммерсант" сообщал, что Лавров останется работать в правительстве еще минимум на два-три года.

Скромная инаугурация

Предстоящая 7 мая инаугурация будет отличаться от церемонии вступления президента в должность 2012 года.

Во-первых, в этот раз президент не будет проезжать через всю Москву, как это было шесть лет назад. Тогда кадры кортежа, который едет по перекрытым пустым московским улицам, широко обсуждались в соцсетях - пользователи сравнивали их с многолюдными толпами, встречающими президентов других стран.

Во-вторых, в этот раз Кремль не будет проводить торжественного приема после инаугурации, сообщил в пятницу телеканал "Дождь". Такие приемы проходили в 2000-м, 2008-м и 2012 годах, на них традиционно приглашали чиновников, политиков и общественных деятелей.

Это было непубличное мероприятие, но о нем позже рассказывали участники. На этот раз было решено, что число торжественных приемов должно сокращаться, приводит телеканал "Дождь" слова анонимного кремлевского чиновника. По его словам, торжественный прием по традиции пройдет 9 мая, и его будет достаточно.

А после церемонии инаугурации Путин выйдет из Большого Кремлевского дворца, где на Соборной площади его встретят волонтеры, участвовавшие в его избирательной кампании, писала "Газета.ру". Приглашенные на церемонию делились фотографиями приглашений в соцсетях. "Форма одежды: платье обычной длины, темный костюм, парадная военная форма", - указано в приглашении.