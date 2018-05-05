Зачем США восстанавливают Второй флот в Атлантике?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Второй флот ВМС США был учрежден 12 февраля 1950 года и расформирован 30 сентября 2011 года

Власти США приняли решение восстановить Второй флот в Атлантическом океане, который был расформирован в 2011 году, сообщил главнокомандующий ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

"В нашей новой Национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эпоху конкуренции держав, в связи с тем, что число вызовов растет, ситуация в сфере безопасности становится все более сложной", - заявил Ричардсон.

По словам адмирала, в сферу ответственности Второго флота будет входить восточное побережье США, а также северная часть Атлантического океана.

Командование флота будет находиться в Норфолке, штат Вирджиния. Сообщается, что изначально в штабе будет 15 человек, а затем он расширится до 200 человек. Имена командующих флотом пока не называются.

Как сообщил Си-эн-эн представитель Пентагона, НАТО особо пристальное внимание уделяет Атлантике из-за усиления роли России в соперничестве крупных держав.

Также в пятницу Пентагон сообщил, что намерен предложить руководству НАТО разместить штаб создаваемого в альянсе Объединенного командования на базе в Норфолке.

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Восстановление Второго флота США является частью более широкой стратегии переориентации Вооруженных сил США на возобновившееся соперничество крупных держав в мире и отход от антиповстанческих кампаний последних десятилетий.

В данном случае в центре находится Россия - это ответ на усиление ее активности на море в последние годы. Новый штаб создаст более согласованные механизмы управления военными кораблями США в Атлантике.

НАТО также планирует создать новое Объединенное командование, ориентированное на этот же регион - американцы предложили разместить его штаб в Норфолке, Вирджиния.

Существующий механизм американских военных операций тоже должен серьезно измениться. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что стремится к системе менее предсказуемого, краткосрочного развертывания войск.

Эксперты говорят, что авианосная группа США, скорее всего, будет чаще появляться в европейских водах.

Второй флот ВМС США был учрежден 12 февраля 1950 года и расформирован 30 сентября 2011 года в связи с сокращениями оборонных расходов и реорганизацией в армии США.

На момент расформирования в состав флота входили более 100 кораблей и подводных лодок. За почти 60 лет своего существования Второй флот принимал участие в том числе в Карибском кризисе и вторжении в Гренаду.

В январе текущего года власти США сообщили о принятии новой Национальной военной стратегии, главным приоритетом которой станет сдерживание России и Китая.

Представляя новую стратегию, Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай "ревизионистскими державами", которые "хотят перестроить мир в соответствии со своими авторитарными моделями".

В руководстве НАТО все чаще высказывают опасения, что Россия усилила свое присутствие в Балтийском море, на севере Атлантического океана и в Арктике. Особые опасения у властей США и НАТО вызывает активность российских подводных лодок, которую они называют сильнейшей со времен холодной войны.

В последние месяцы отношения между Россией и Западом резко ухудшились из-за расследования о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, разногласий по поводу ситуации в Сирии и дела об отравлении в Британии экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля.