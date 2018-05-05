"Локомотив" впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу
Московский футбольный клуб "Локомотив" впервые за 14 лет завоевал титул чемпиона России по футболу, обыграв санкт-петербургский "Зенит" в 29-м туре первенства.
Встреча, прошедшая на московском стадионе "РЖД Арена" в субботу, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал португальский нападающий Эдер, забивший победный мяч на 87-й минуте.
По итогам матча "Локомотив" на семь очков опережает "Спартак", которому до конца чемпионата осталось провести еще две игры. Однако даже в случае победы в обоих матчах "Спартак" сможет набрать максимум шесть баллов.
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"Локомотив" завоевал чемпионский титул в третий раз в истории. Ранее "железнодорожники" выигрывали чемпионат России в 2002 и 2004 годах. Все три раза команда выигрывала под руководством тренера Юрия Семина.
На сегодняшний день лидером по числу выигранных чемпоинатов остается "Спартак", который в прошлом году стал десятикратным чемпионом России. На втором месте - ЦСКА, который выигрывал золото шесть раз.
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