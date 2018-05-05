"Локомотив" впервые с 2004 года стал чемпионом России по футболу

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Футболисты и менеджеры "Локомотива" радуются долгожданной победе

Московский футбольный клуб "Локомотив" впервые за 14 лет завоевал титул чемпиона России по футболу, обыграв санкт-петербургский "Зенит" в 29-м туре первенства.

Встреча, прошедшая на московском стадионе "РЖД Арена" в субботу, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал португальский нападающий Эдер, забивший победный мяч на 87-й минуте.

По итогам матча "Локомотив" на семь очков опережает "Спартак", которому до конца чемпионата осталось провести еще две игры. Однако даже в случае победы в обоих матчах "Спартак" сможет набрать максимум шесть баллов.

"Локомотив" завоевал чемпионский титул в третий раз в истории. Ранее "железнодорожники" выигрывали чемпионат России в 2002 и 2004 годах. Все три раза команда выигрывала под руководством тренера Юрия Семина.

На сегодняшний день лидером по числу выигранных чемпоинатов остается "Спартак", который в прошлом году стал десятикратным чемпионом России. На втором месте - ЦСКА, который выигрывал золото шесть раз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Футболисты "Локомотива" и тренер Юрий Семин держат награду чемпионата

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По традиции игроки победившей команды качают своего тренера на руках

Правообладатель иллюстрации Mikhail Aleksandrov/TASS Image caption Нападающий "Зенита" Антон Заболотный (справа) и игрок "Локомотива Соломон Кверквелия

Правообладатель иллюстрации Mikhail Aleksandrov/TASS Image caption Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов (слева) и игрок "Зенита" Матиас Краневиттер

Правообладатель иллюстрации Mikhail Aleksandrov/TASS Image caption Голкипер "Локомотива" Гильерме Маринато (слева) и нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси

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