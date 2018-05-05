Экс-тренер МЮ Алекс Фергюсон перенес кровоизлияние в мозг

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Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" 76-летний сэр Алекс Фергюсон перенес экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

В заявлении клуба говорится, что операция прошла успешно, однако для выздоровления Фергюсону необходимо пройти курс интенсивной терапии.

Пропустить Twitter пост , автор: @ManUtd Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5 мая 2018 г.

Семья Алекса Фергюсона обратилась с просьбой соблюдать неприкосновенность частной жизни.

76-летний шотландец покинул пост наставника манкунианцев в мае 2013 года, завоевав 38 футбольных трофеев за 26 лет во главе клуба, в том числе 13 титулов чемпиона Англии и два кубка Лиги чемпионов.

В прошлое воскресенье Фергюсон побывал на домашнем стадионе МЮ "Олд Траффорд", где перед матчем 36 тура чемпионата Англии вручил памятную награду тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.

После завершения тренерской карьеры Алекс Фергюсон вошел в совет директоров "Юнайтед", а также стал глобальным послом клуба.

Пропустить Twitter пост , автор: @carras16 Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx — Michael Carrick (@carras16) 5 мая 2018 г.

Капитан "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик сказал, что был опустошен, узнав об операции Фергюсона.

"Все мои мысли и молитвы с ним и его семьей. Держитесь, босс", - написал он в "Твиттере".