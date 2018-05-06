Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали первые домашние фотографии новорожденного принца Луи, на одной из которых его целует его старшая сестра принцесса Шарлотта.
Снимок, на котором принцесса Шарлотта обнимает и целует спящего принца, датируется 2 мая - ее третьим днем рождения.
На втором фото, сделанном 26 апреля, принцу Луи - всего три дня. Он полулежит на белой подушке.
Принц Джордж, которому в июле исполнится пять лет, в этот раз на фото не попал.
Автор обеих фотографий - сама Кейт, герцогиня Кембриджская. Она запечатлела своих детей в Кенсингтонском дворце.
Это не первый случай, когда герцогиня Кейт, увлекающаяся фотографией, публикует собственные снимки своих детей. Ранее она была автором официальных фото новорожденной Шарлотты, а также запечатлела первый день в принцессы и принца Джорджа в детском саду.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что принц Уильям и Кэтрин были очень рады поделиться этими детскими фото.
"Их королевские высочества хотят поблагодарить простых жителей за полученные теплые пожелания после рождения принца Луи и ко дню рождения принцессы Шарлотты", - говорится в сообщении.
Принц Луи появился на свет 23 апреля в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Это третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских.