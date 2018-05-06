Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей

Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge Image caption Принцесса Шарлотта обнимает и целует своего брата

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали первые домашние фотографии новорожденного принца Луи, на одной из которых его целует его старшая сестра принцесса Шарлотта.

Снимок, на котором принцесса Шарлотта обнимает и целует спящего принца, датируется 2 мая - ее третьим днем рождения.

На втором фото, сделанном 26 апреля, принцу Луи - всего три дня. Он полулежит на белой подушке.

Принц Джордж, которому в июле исполнится пять лет, в этот раз на фото не попал.

Автор обеих фотографий - сама Кейт, герцогиня Кембриджская. Она запечатлела своих детей в Кенсингтонском дворце.

Это не первый случай, когда герцогиня Кейт, увлекающаяся фотографией, публикует собственные снимки своих детей. Ранее она была автором официальных фото новорожденной Шарлотты, а также запечатлела первый день в принцессы и принца Джорджа в детском саду.

Правообладатель иллюстрации Duchess of Cambridge Image caption На этом фото принцу Луи три дня

Пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что принц Уильям и Кэтрин были очень рады поделиться этими детскими фото.

"Их королевские высочества хотят поблагодарить простых жителей за полученные теплые пожелания после рождения принца Луи и ко дню рождения принцессы Шарлотты", - говорится в сообщении.

Принц Луи появился на свет 23 апреля в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Это третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских.