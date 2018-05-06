КНДР: провокации США ставят перспективы мира под угрозу

Image caption КНДР почти не критикует США в последнее время

Северная Корея заявила, что на нее оказывается "давление и военные угрозы" перед предстоящим историческим саммитом КНДР и США.

Представитель северокорейского МИДа заявил, что США намеренно провоцируют КНДР предложением не расширять санкции взамен на отказ от ядерного оружия.

В ближайшие недели должна произойти беспрецедентная встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На прошлой неделе главы КНДР и Южной Кореи договорились избавиться от ядерного оружия на полуострове и подписать мирный договор. Это случилось вскоре после затяжного обмена оскорбительными замечаниями между Трампом и Ким Чен Ыном в адрес друг друга.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи с конца Корейской войны в 1953 году.

Северная Корея регулярно выступает с обвинениями в адрес США, но в последние недели, пока идут разговоры о предстоящей встрече, Пхеньян воздерживался от критики.

Нынешнее заявление КНДР служит очередным напоминанием о том, что переговоры между двумя странами будут весьма непростыми.

Северокорейский чиновник, которого цитирует государственное агентство KCNA, заявил, что Вашингтон "дезориентирует общественное мнение", утверждая, что обещание Пхеньяна избавиться от ядерного оружия стало результатом санкций и других мер давления.

Кроме того, США дополнительно ухудшает ситуацию на полуострове, перебрасывая туда военную технику, добавил чиновник.

"США намеренно провоцируют [Северную Корею], в то время как ситуация на Корейском полуострове движется к миру и разрядке благодаря историческому саммиту между Севером и Югом, а также Пханмунджомской декларации", - говорится в заявлении.

В этом соглашении, подписанным лидерами КНДР и Южной Кореи, устанавливается курс на объединение Корейского полуострова.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп говорит, что будет продолжать придерживаться жесткой позиции по КНДР

"Это действие нельзя истолковать иначе, нежели как опасную попытку разрушить с трудом достигнутую атмосферу диалога и вернуться к исходной ситуации. Будет непросто решить эту проблему, если США будет ошибочно воспринимать миролюбивые намерения [Северной Кореи] как проявление слабости и продолжать давление и военные угрозы".

Уже после саммита Севера и Юга Трамп заявил, что продолжит политику санкций и других мер давления на КНДР, так как именно его жесткая позиция помогла запустить процесс урегулирования разногласий между Сеулом и Пхеньяном.

Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля.

Они заявили, что продолжат переговоры с США и Китаем для формального завершения Корейской войны, которая официально закончилась перемирием в 1953 году, но на деле Корея просто разделилась на две части, а мирный договор так и не был подписан. Лидеры заявили о цели ядерного разоружения полуострова.

Трамп упоминал, что дата и место переговоров с Ким Чен Ыном уже назначены, но не раскрыл подробностей.